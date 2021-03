Buscan a Eliana Furi, de 17 años desde el jueves pasado en Capitán Sarmiento

El pasado jueves 4, Eliana salió de su casa junto a su hermana, rumbo a la Escuela. Sin embargo la adolescente nunca ingresó al establecimiento y desde entonces no se sabe nada de ella. La joven se llevó con ella ropa y una escasa suma de dinero. Personal policial la busca intensamente y sospechan que ya no está en la ciudad.

Desde el pasado jueves 4, Eliana Luján Furi, de 17 años, está desaparecida. Se fue de su casa de Capitán Sarmiento ese día, a las 7.50, rumbo a la Escuela, junto con su hermana de 14 años. Sin embargo, según el testimonio de la hermana menor, Eliana no ingresó al establecimiento y desde entonces no se sabe nada de ella.

“No sabemos para qué lado se fue ni con quién. Revisaron las cámaras y no hay noticias. Miramos todas las cámaras para ver dónde podría haber pasado pero no se la ve”, contó Claudia, la mamá de Eliana, en diálogo con FM Sarmiento.

La madre relató que la familia tenía previsto viajar el viernes 5 a Chaco, para radicarse en esa provincia. La adolescente no estaba en principio de acuerdo con esa decisión familiar aunque en los últimos días parecía haber cambiado de opinión. Por ello decidió vender el teléfono celular por tres mil pesos, con los que se compraría ropa, según le dijo a la madre.

Con ese dinero y pocas prendas, la joven se ausentó de su hogar y es intensamente buscada desde entonces, con el refuerzo de canes y efectivos de otros distritos.

“Quiero que sepas que yo te estoy esperando para que vuelvas a la casa, te pido por favor que vuelvas, de mil maneras, que por favor vuelvas a casa. Nosotros te estamos esperando, te queremos muchísimo y nos haría muy feliz que vuelvas”, dijo Claudia, emocionada, a través del medio local.

La madre explicó que la adolescente no tenía pareja (o al menos no estaban al tanto) y que las compañeras de escuela aseguraron no saber dónde puede estar. La Policía concretó diversos allanamientos, pero por ahora sin pistas.

Este domingo 7 hubo movilización en Capitán Sarmiento, en reclamo por la aparición de la joven, con la organización de agrupaciones de mujeres locales.

Cualquier dato sobre el paradero de Eliana puede comunicarse al 02478 481255 o al 911.

Fuente: visión regional