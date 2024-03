Buscan declarar de interés legislativo el proyecto del Tren de la Ruta 11, un sueño para los costeros

Trenes Argentinos informó que está habilitado el expendio de boletos para las formaciones que unen Plaza Constitución con Mar del Plata y la que conecta General Guido con Divisadero de Pinamar para marzo y la primera semana de abril. Sobre el resto de los trenes larga distancia no hay novedades.

Los usuarios pueden adquirir sus tickets en Retiro, Constitución, Once y las estaciones intermedias o mediante la web (con un 10 % de descuento). Los jubilados tienen un 40% de rebaja y las personas con certificado único de discapacidad (CUD) viajarán sin cargo obteniéndolo a través de la página oficial de la compañía.

Es obligatorio confirmar el viaje entre las 72 y hasta las 24 horas antes de comenzar el recorrido. Los pasajeros y las pasajeras deberán ingresar a www.trenesargentinos.gob.ar y realizar el trámite en el botón Confirmación de viaje.

Para ello, es necesario ingresar el número de reserva y código de seguridad que se recibirán en el momento de adquirir el ticket. Una vez efectuado el procedimiento, por correo electrónico llegará el boleto para viajar

El marplatense ofrece dos frecuencias diarias: las 6:08 (con paradas en Dolores y General Guido) y 9:35 de la terminal porteña y a las 9:59 y 14:12 desde la localidad balnearia.

Asimismo, se adiciona un refuerzo con salida los viernes a las 17:10 y retorno de Mar del Plata, los lunes a la 1:22.

También se pueden obtener los pasajes para General Guido-Divisadero de Pinamar, con paradas en Santo Domingo y General Madariaga. Todos los días parte de Guido a las 10:30 y de Divisadero a las 13:15.

Con el último aumento, el precio de los pasajes es: 6.680 pesos en primera y 8.005 en pullman entre Constitución y Mar del Plata; mientras que a Divisadero de Pinamar cuestan 1.655 desde General Guido y 5.785 desde la Capital Federal.

La empresa Trenes Argentinos es una de las que está en la mira del gobierno nacional y figuró entre las sujetas a privatización en la Ley Bases. Especialistas señalan que para el mercado, los únicos servicios de pasajeros rentables son los trenes a Mar del Plata y a Rosario.

Hasta febrero, los servicios larga distancia que están activos son: Retiro – Rosario Norte; Retiro – Tucumán; Retiro – Córdoba; Retiro – Junín; Retiro – Palmira; Once – Bragado; Once – Pehuajó; Constitución – Mar del Plata ; y Constitución – Divisadero de Pinamar. El último servicio en ser paralizado fue el tren a Bahía Blanca que desde hace casi un año que no circula por problemas en las vías.