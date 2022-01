Provincia: buscan avanzar con el Pase Sanitario en el transporte de corta, media y larga distancia

El Gobierno de Axel Kicillof avanza con la posibilidad de exigir el pase sanitario en el transporte público de la Provincia, tanto para viajes de corta, como media y larga distancia.

Con esta medida el Gobierno provincial busca seguir generando conciencia en la necesidad de inocularse como así también poder garantizar la seguridad sanitaria para todas aquellas personas que están movilizándose por las vacaciones de verano.

“Soy de la idea de que sea exigido el pase sanitario para los micros de media y larga distancia”, dijo este domingo en declaraciones radiales el flamante ministro Jorge D’Onofrio.

“Este movimiento turístico que tenemos hay que acompañarlo con la mayor seguridad posible. El pase sanitario no solo brinda seguridad al que está vacunado, es un incentivo a quien no lo está o al que no se dio la segunda dosis Covid”, amplió el funcionario bonaerense.

“Récord de cantidad de turistas”

Se estima que en la provincia de Buenos Aires se está viviendo una temporada 2022 con “récord en cantidad de turistas” con más de tres de personas que viajaron a los principales centros turísticos bonaerenses en los primeros días del año.

Esto implica un crecimiento del 48% del turismo, en relación a la temporada pasada.

Asimismo, anticipó que se reunirá con el ministro de Salud bonaerense para analizar el alcance del pase sanitario en el sector transporte de la provincia, en medio de un incremento acelerado de personas contagiadas por la circulación de la variante Covid Ómicron en simultáneo con la Delta.