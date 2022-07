Una bonaerense cruzará a nado los Siete Lagos en pleno invierno y sin traje de neoprene

Daiana Farrer, nadadora de aguas frías oriunda de Monte Hermoso, se prepara para el mayor desafío de su vida. Su objetivo es cruzar los Siete Lagos en pleno invierno y sin traje de neoprene. Si lo logra podría ingresar al Guinness World Records.

Luego de convertirse en la primera nadadora en cruzar el Lago Lacar en invierno y sin traje térmico, la montermoseña Daiana Farrer intentará cruzar el resto de los Siete Lagos, ubicados a la vera de Ruta 40 entre San Martín de los Andes y Villa la Angostura.

El itinerario marca el cruce de un lago cada tres días con distancias no mayores a 1 kilómetro teniendo en cuenta que, ante una eventualidad, el retiro del agua y el traslado al hospital más cercano implicaría unos 40 minutos de logística. Farrer ya elevó esta propuesta para que sea considerada un nuevo récord Guinness.

El 19 de agosto comenzará su travesía con el cruce del Nahuel Huapi por el lado del brazo Última Esperanza; el 22 de agosto pasará por el Espejo Grande y luego el Villarino, Falkner, Hermoso y Machónico para el 10 de septiembre cerrar con el Lácar.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Daiana Farrer (@daiana.farrer)

La acompañarán su entrenadora Victoria Mori, una de las primeras argentinas en competir de modo internacional y campeona mundial del km en la Antártida, también su primer profesor de natación, Luis Sosa, quien además se encarga de la parte física fuera del agua; y Jonathan Millán, su compañero en el deporte, entre otros.

“Me inicié en las aguas abiertas porque cuando era chica en Monte Hermoso no había natatorio y aprendí a nadar en el mar. Con los años desarrollé esa pasión por las aguas abiertas y luego empecé a tener un entrenamiento más serio en el natatorio municipal”, comentó Ferrrer.

Y explicó: “Luego de nadar en el Lacar el año pasado decidimos redoblar la apuesta. El 19 de agosto partiremos del Nahuel Huapi y luego hacer un lago cada 3 días”.

Para encarar este desafío, Daiana inició el entrenamiento intensivo en marzo. “La idea es entrenar en todas las condiciones, el año pasado cuando fui a cruzar el Lacar había mucho viento y olas de un metro pero gracias al entrenamiento en el mar estoy preparada para afrontarlo”, destacó.

Sobre este deporte relativamente nuevo, la nadadora explicó: “Mi actividad genera asombro, hay gente que me felicita y otra que tiene mucho desconocimiento y me cuestiona pensando que pongo mi vida en riesgo aunque yo le explicó que me preparó con mucha responsabilidad, sin dejar nada librado al azar”.

Para financiar este desafío, Daiana lanzó una campaña de colaboración denominada “Un peso por un metro nadado” de la cual se puede participar enviando una contribución a través de Mercado Pago bajo el alias “cruceinvierno7lagos”.