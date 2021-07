El “Batman Solidario” sufrió un robo mientras caminaba por La Plata vestido como “Bruno Díaz”

El vecino de La Plata que encarna a “Batman Solidario” para impulsar acciones solidarias sufrió el robo de su celular a una cuadra del Hospital de Niños, institución que ha ayudado incontables veces. En un posteo aclaró que en el momento del asalto iba vestido como “Bruno Díaz”.

“Querida gente de bien, no recuerdo sinceramente si alguna vez les he escrito como Bruno Díaz y no como Batman, pero en este caso lo haré, debido a que hoy a las 11 hs en la esquina de 65 y 16, como tal, como Bruno Díaz, fui por primera vez asaltado”, contó el querido personaje en su página de Facebook.

El vecino sufrió el robo de su celular mientras caminaba en calle 65 y 16, a una cuadra del Hospital de Niños. Los autores del asalto eran dos menores que escaparon en moto.

“Siento una mezcla de alegría, tristeza, impotencia, miedo…alegría porque podría haber perdido muchas cosas que no tienen repuesto, ni precio y no lo hice, como un órgano o la vida misma”, expresó Batman Solidario.

Y continuó: “Tristeza porque sé que no fui el último que va a pasar por esto, y con finales fatales, tanto para las víctimas, como para los delincuentes…. Impotencia porque ves en tu cara como se llevan las cosas materiales que a la gente honesta nos cuesta mucho esfuerzo tener…. Miedo a que estás situaciones se nos hagan NORMALES y nos resignemos a ello”.

En otro tramo de su posteo, el vecino que reserva su verdadera identidad con mucho recelo, aseguró: “En una de las películas de Batman, cuando Ciudad Gótica era muy similar a nuestra realidad, se dice una frase… “Qué sería de Gótica si los buenos no hacen nada”… Aún creo que hay tiempo, y saben perfectamente que lo que digo, pienso y hago es sin ninguna clase de fanatismo, ni bandería política, por ello en estos más de 8 años que hace que me pongo el traje, he logrado algo muy difícil de encontrar hoy en día…. COHERENCIA”.

El posteo de Batman Solidario sobre el robo