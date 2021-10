El conductor de la Barbaloneta va por todo en la final Argentina del 30 de octubre y lo cuenta con lujo de detalles en la sección “ENTRE FREESTYLER” por Todo Provincial via instagram los martes a las 20 horas.

Freestyler, compositor, periodista y actor. Barba Roja tiene varias facetas y a todas ellas las desarrolla con carisma y una confianza arrolladora. Su ingenio como freestyler facilita su tarea a la hora de componer música; la capacidad de narrar de manera elocuente lo llevó a conducir el programa “Civilización o Barba”; sus dotes actorales son de gran ayuda a la hora de subirse a un escenario a improvisar y dejar maravillado al público con su puesta en escena. Cada componente es parte de un todo que conforma al personaje Barba Roja.

Con un posgrado de experiencia en su paso por Brasil, Colombia, Panamá y Costa Rica, donde improvisaba por plata para comer y pagar su estadía, El Barba sentó las bases para ser un competidor de batallas en Argentina, su tierra natal. Su ingenio y su retórica se traducen en punchlines exquisitos que, sumados a su gracia particular y una puesta en escena excepcional hicieron de él uno de los gallos más aclamados por el público en el under.

En los últimos meses, el freestyler proveniente de Coghlan se hizo de un séquito de fans que, emulando el apodo de la selección de Scaloni, crearon la “Barbaloneta”. En este viaje que recién comienza, la próxima parada es nada más y nada menos que la Final Nacional de Red Bull Batalla de los Gallos.

¿Cómo te sentís con la final que se viene?

Estoy ansioso, manija, por momentos prefiero no pensar pero siempre aparecen estos espacios donde me voy rescatando de que ya se viene, así que nada con muchas ganas también

¿Preferís ir contra un histórico y cumplir con el disfrute de enfrentarlo más allá del resultado, o con alguien del under para empezar?

Elegir un histórico como hizo Papo con Azcino en la FMS internacional, aunque el resultado sea negativo es una manera de perder y ganar a la vez. Yo creo que no iría a la Red Bull a competir con ninguno del under, sobre todo porque creo que no hay batallas fáciles, son todos batallones. Todos dependen de cómo se levanten ese día; tampoco podés decir “bueno por relevancia, por historia, me conviene uno del under”. Creo que están todos re parados, Mito, Dybbuk, Jaff, Larrix. Por lo que siento que claramente elegiría un histórico.

¿Cómo fue tu reacción cuando te enteraste de la clasificación a la Final Nacional de Red Bull? ¿Dónde estabas?

-En primer lugar, lloré. Soy escorpiano, ascendente en cáncer, muy sensible. Fue una noticia que me golpeó. Encima estaba haciendo de extra en una serie, estaba disfrazado de judío ortodoxo y me llaman en ese momento. Fue un momento inolvidable, me llamó Taty (Santa Ana) y no lo podía creer.

¿En medio de una actuación estabas?

-Sí, no en el medio, sino que ya estaba luqueado y todavía no habíamos pasado al set. Y cuando me llaman me tapo la cara. En eso el director dice: “chicos les quiero pedir a los varones que entren por esta fila”. Le dije a Taty que tenía que cortar y entré al templo judío llorando completamente. El peor extra en el mundo de las series.

“ENTRE FREESTYLES”

¿Cuándo empezaste a mirar y a competir en batallas de freestyle?

Empecé en dos procesos: primero tirando frees con Tomi, un amigo. empezamos tirando freestyle hace un montón y me gustaba subirme a rapear con bandas a hacer free sin competir. Estaba un poco en contra de la competencia, pensaba “si estamos todo por respeto y amor para qué nos vamos a putear”. Con el tiempo me fui de viaje por Brasil, Colombia, Panamá, Costa Rica, estuve un año y empecé a freestylear para vivir básicamente.

¿El viaje fue por otras cuestiones?

Me fui de mochilero, pintó y me fui. Empecé a laburar de eso y la práctica hace al maestro. Entonces de golpe estaba muy agilizado y dije “me parece que soy bueno” y ahí me voy a San José, la capital de Costa Rica, a una competencia y pierdo en semis con CNK. En cuartos la rompí toda y dije: “ah no, listo, soy Wos, me vuelvo a Argentina y empiezo”. Vuelvo a argentina en 2018, compito por primera vez en el Pentágono, mandé video a la Red Bull, yo creía que tenía chances porque estaba en un mundo paralelo. No quedé, pero tiempo después me dijeron que fui un tema de discusión con los jurados porque mi clasificación fue muy buena.

¿Había algún rapero que fuera tu modelo a seguir en ese momento para mejorar?

En ese momento era Wos el máximo exponente, Aczino me gustó siempre, hasta el día de hoy. Me encantaba en su momento Arkano, la nacional que gana el de pe a pa fue tremenda. Me volaba arcano.

Miraba mucho el Quinto Escalón, lo que fue el año ya con escenario y fines del último sin escenario. Miraba las batallas y decía “puta madre a este lo mato, a este le gano de acá a la china”. Pero bueno no hubiese pasado creo, yo era bueno pero el código de la competencia del underground lo tenés que tener. No es fácil ser un paracaidista y de la nada llegar. Con el tiempo esas cosas se van ajustando.

¿En qué año te metés de lleno a competir?

-A principios de 2018 empiezo a competir en el Pentágono, también fui a Misión Hip Hop y perdí en clasificatoria. Perdí en clasificatoria un montón de veces, un montón. Pero yo estaba muy decidido, muy encaminado. Cuando estaba en Costa Rica me dije: “voy a volver a las competencias y voy a perder 50 veces y ahí me voy a preguntar ¿qué estoy haciendo?”. Me permití fallar mucho, y fallé mucho. Pero no por eso me iba a rendir.

¿Cómo se resuelve el tema de los viajes para competir dentro del under en Argentina?

Tengo entendido de que no hay muchos apoyos, o por lo menos a mí no me llegaron y tampoco conozco a alguien que los tenga. Algunos, quizás los más chicos, todavía siguen con el ala familiar. En mi tenía una moto que era mi herramienta de trabajo, de delivery, de llevar mensajería. Entonces siempre con la moto me fui a todos lados, a Monte Grande, a Morón, a San Miguel. Y viviendo en capital, a todas las competencias que podía ir eran siempre cerca entonces la verdad que ese tema no fue un problema. Pero también es poder empalmar con trabajos de lunes a viernes, porque si tenés un trabajo de fin de semana te vas a perder competencias. Ahora por suerte la moto ya quedó atrás.

¿A medida que fuiste teniendo reconocimiento en el freestyle, te empezaste a topar con el hate de las redes?

Sí, me ha pasado en distintas ocasiones. Uno me comentaba las batallas en youtube y un día le puse: “brother vos me comentás todas las batallas bardeándome, te mando un abrazo” y al chabón lo domé con el amor, vos al enemigo le das amor y no sabe qué hacer. Me dijo “uy tenés razón estoy bardeando mucho, disculpá” y en la siguiente batalla que subieron puso “qué capo el Barba”

¿Qué representa el freestyle en tu vida?

El freestyle es mi cable a tierra, mi manera de entenderme, mi manera de expresarme, de liberar cosas, pensamientos. Lo veo como algo que me gusta mucho, que disfruto mucho hacer, y hoy por hoy conlleva más del 90% de mi energía. Así que solo me queda decirle gracias al freestyle.