Balcarce será sede del 2° Congreso Internacional de Almacenamiento de Granos en Silo Bolsa

referentes internacionales en el marco del 2° Congreso Internacional de Almacenamiento de Granos en Silo Bolsa, un evento único en el mundo dedicado a esta tecnología que revolucionó la poscosecha y consolidó a la Argentina como líder global.

El encuentro, organizado por el INTA, la Facultad de Ciencias Agrarias de la UNMdP y la Fundación ArgenINTA, se realizará en la Unidad Integrada Balcarce (RN 226 km 73,5) y tendrá como ejes la actualización técnica y el debate abierto sobre los desafíos y oportunidades que plantea este sistema de almacenamiento.

El uso de los silobolsas con tecnología aplicada al almacenamiento de granos fue desarrollado por un grupo de empresas argentinas en colaboración con un equipo de investigación del INTA en la década del 1990. El objetivo era preservar y conservar forrajes para alimentación animal y se convirtió en un producto clave para el acopio de la cosecha.

Las bolsas plásticas presentan una tecnología muy dúctil, adaptable a distintas escalas agrícolas y con grandes beneficios. La bolsa más usada es la de 60 metros de largo y 9 pies de diámetro, con una capacidad de almacenaje de 200 toneladas de soja, maíz o trigo. Es un producto garantizado por 24 meses, siempre y cuando se cumplan con las recomendaciones de uso y mantenimiento.

La agenda contempla dos jornadas de conferencias y paneles con especialistas nacionales e internacionales, además de un día de campo con demostraciones dinámicas de maquinaria de embolsado, extracción y tecnologías de monitoreo y conservación.

Entre los temas destacados se abordarán:

Buenas prácticas y calidad de granos en silo bolsa .

. Innovaciones en maquinaria y equipamiento .

. Estrategias de control de plagas .

. Experiencias de usuarios, logística, trazabilidad y economía .

. Hongos, micotoxinas y ecosistemas de granos almacenados .

. Reciclado de plásticos y sustentabilidad.

El Congreso contará también con la presentación de trabajos científicos, cuyos resúmenes podrán ser enviados por investigadores y técnicos. Los aceptados serán expuestos en formato póster durante el evento.

La primera edición, realizada en 2014, reunió a más de 300 participantes de distintos continentes. Esta segunda edición busca superar esa convocatoria y proyectar aún más el liderazgo argentino en la aplicación del silo bolsa como herramienta clave en la poscosecha a nivel mundial.

Más información e inscripciones: www.congresosilobolsa.org – Consultas: congresosilobolsa@gmail.com