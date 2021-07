Un bahiense desapareció hace 50 días y la justicia sospecha de su pareja y un vecino por un triángulo amoroso

Gabriel García Gurrea de 46 años desapareció el pasado 20 de mayo, luego de una discutir con su pareja Pamela Antúnez que este miércoles fue detenida por “falso testimonio” junto a su preseunto amante, Marcelo Campetella. La justicia además ordenó el allanamiento de un campo propiedad del hombre que habría mantenido un relación amorosa con la mujer y que era vecino de la pareja.

En paralelo con los avances en la investigación, familiares y allegados marcharon en el centro de Bahía Blanca para pedir por la aparición con vida de García Gurre, apodado “Tibu”.

Juan y Cristina, los padres de Gabriel, conversaron unos minutos con los medios de prensa presentes y aseguraron: “A medida que pasan los días. No hay ninguna novedad ni nadie que nos diga ‘se vio en tal lado’. No se vio en ninguna parte”.

Consultada sobre la situación de su nuera, Cristina no se mostró sorprendida de su detención dado que ya había manifestado ciertas sospechas por tratarse de “la última persona” que vio a su hijo con vida.

“Gabriel desapareció el miércoles 19 de mayo, el martes 18 estuvo en mi casa con esta señora (Antúnez), yo realmente no noté nada raro y, es más, me pareció normal porque teníamos una buena relación”, señaló la mamá de Gabriel.

Y agregó: “Pasaron los días y el sábado 22 se comunicó el patrón de mi hijo conmigo, me preguntó si estaba en mi casa. Este señor sabía que cuando Gabriel tenía algún problema con ella, siempre venía a mi casa. Le pregunté que pasaba y me expresó que no iba a trabajar desde el jueves. Cuando corté la conversación, llamé a esta señora (Antúnez) y le pregunto qué pasó, me dijo ‘quedáte tranquila que tuvimos una discusión y se fue’”.

Cristina sostuvo que, tras ese contacto, ya no pudo volver a comunicarse con Pamela y se decidió por radicar la denuncia en sede policial.

“Esta es una marcha pacífica, estamos buscando a mi hijo. Queremos que aparezca y agradecemos el apoyo de toda la gente”, manifestó la mamá de “Tibu”.

Por su parte, el papá de Gabriel volvió a referirse a un encuentro que tuvo con la pareja de su hijo, con quien mantenía una “muy buena relación”.

“Yo tuve oportunidad de hablar con Pamela porque quería ver su reacción. En la charla que tuve, me habló sinceramente y le creí. Pero cuando llegó a la parte que se había ido sin el teléfono, que no lo había visto cuando se fue porque salió a tomar aire por el tema de la discusión, ya ahí no me cerraba”, describió Juan.

“Ella ha tenido una entrevista creo con una radio, y comentó una cosa. A la policía le dijo otra cosa, no muy diferente, pero con cosas que a mí no me expresó”, completó.

Además de las detenciones de Antúnez y Campetella, este miércoles la Justicia de Garantías realizaron dos allanamientos, uno de ellos en un establecimiento rural ubicado cerca de Chasicó, propiedad del supuesto amante de la pareja del hombre desaparecido.

Ambos fueron detenidos por “falso testimonio”, ya que los investigadores advirtieron “incongruencias” en sus testimonios. Esos dichos se cotejaron con otros elementos de prueba analizados, como medios técnicos, teléfonos, antenas y cámaras de seguridad.

Los investigadores creen que Gurrea desconocía la relación que Antúnez mantenía con Campetella que vivía en el mismo edificio que la pareja.

Está previsto que Antúnez y Campetella declaren en las próximas horas por el falso testimonio. Sin embargo, de no surgir pistas en su contra durante los rastrillajes podrían quedar excarcelados.