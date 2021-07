Productores bahienses prometen un “asado gratis” para mostrar la diferencia “entre un novillo y una vaca china”

El evento se llevará a cabo el viernes 9 de julio, día en que productores rurales harán protestas en toda la Provincia, con epicentro en San Nicolás. En Bahía Blanca anunciaron un asado masivo en contra la limitación de las exportaciones de carne.

Como forma de protesta en contra de las restricciones a las exportaciones de carne vacuna, productores rurales de Bahía Blanca convocaron a un “asado gratis” para mostrar a la gente la diferencia de calidad entre el novillo y la vaca que compra China.

“La idea es darle un pedacito a cada uno que quiera. No es obligación, obviamente, pero queremos que sepan cuál es la diferencia entre un novillo de consumo normal y una vaca china, para que la gente pueda apreciar qué es una cosa y qué es la otra”, explicó Enrique Villanueva, uno de los promotores de la idea.

El asado masivo se realizará en el ex Camino Sesquicentenario, hoy ruta nacional 33, a unos 200 metros de la rotonda de Bosque Alto.

Los productores idearon este “asado gratis” como forma de protesta contra el cupo impuesto a la exportación de carne vacuna. El argumento extendido entre los ruralistas es que China, principal país de destino, compra principalmente vacas.

“Es un animal viejo, que no consumimos acá y que a lo sumo se usa para carne picada o fiambre, no para comer en forma normal; si no la exportamos, muere en el campo, no tiene otra salida (…) Hoy el gobierno quiere que la faneemos y se la demos de comer a la gente”, concluyó Villanueva.

En Bahía, cientos de vecinos afilas sus cuchillos, y sus dientes, para disfrutar de este supuesto “asado graatis” ¿Cumplirán los productores, aunque sea con carne dura?