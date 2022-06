Bahía Blanca: la alumna que denunció haber sido violada en la escuela mostró amenazas del acusado

Una chica de 15 años denunció haber sido violada en el un pasillo del ex Colegio Nacional de Bahía Blanca. El presunto absaor sería otro alunno de la la institución de 17 años, quien ahora le envía a la denunciante mensajes amenazantes.

“El chico que violó a mi hija, ahora la amenaza”, sostuvo la madre de la joven. La mamá de la damnificada se entrevistó esta mañana con el fiscal Carlos Human, a cargo de la UFIJ N°3, donde expuso el relato de su hija y también denunció amenazas del presunto abusador que sería otro alumno de la institución, de unos 17 años.

“Hoy cuando di una nota en un medio, corté con ellos y tenía diez llamadas perdidas de mi hija. Me mandó la foto y me dijo mamá, la persona que me abusó me acaba de mandar una amenaza. Me envió la captura y se la mostré al fiscal”, explicó a Telefe Noticias a la salida de la sede judicial de calle Estomba 127.

La gravedad del acontecimiento y el temor infundido en la presunta víctima desembocó en que sus padres tomaran la decisión de cambiarla de establecimiento educativo.

“Esto pasó hace más o menos tres semanas. Ella empezó con cambios de actitud, llegaba a casa y se acostaba a dormir. Le preguntaba cómo había sido su día y me decía ‘no me preguntes, no quiero hablar’. A todo eso yo pedí juntarme con su preceptora y me dijo que la vio rara este último tiempo, que la encontró llorando un día en el aula, le preguntó si quería que llamara a sus papás y ella le comentó ‘esta bien no llames a ninguno de los dos’”, relató.

Y continuó: “Cuando me explicó esto, yo me junté con mi esposo y estuve tres horas con ella y le pregunté ‘¿Te pasa algo? Yo intuyo que lo que te pasa tiene que ver con la escuela’ y me hizo con la cabeza que sí. Ahí le volví a preguntar ‘¿Te hicieron alguna maldad en la escuela?’ y me respondió: ‘Si mamá, pero me da asco contarte’. Cuando ella terminó de hablar, yo me di cuenta de que a mi hija la habían abusado en la escuela”.

Perturbada por un lógico sentimiento de temor, la damnificada evitó inicialmente de brindarle detalles a su madre. Recién en la sede de la Comisaría de la Mujer pudo reunir el valor necesario para confesar su versión de los hechos.

“Cuando fuimos ahí con la chica de la entrada pudimos hablar con ella y ahí me confirmó: ‘Mamá me violaron dentro de la escuela’”, recordó.

El acusado, según detalló, es un joven “repitente” que asiste a un “grado menor” que el de la víctima.

La adolescente tenía como fecha prevista el 15 de julio para someterse a una pericia psicológica, pero, dada la trascendencia pública que tomó el caso, la Justicia dispuso adelantar la evaluación con el objetivo también de “brindarle una contención”.

“Pedí una reunión con los directivos de la escuela. Me acerqué, les comenté lo que le habían hecho a mi hija. Yo conseguí una foto por mis medios de esta persona, se las mostré solamente a ellos y la directora me dijo ‘no lo registro, no sé quién es’, le mostré a la vicedirectora y me expresó lo mismo. Mi marido pidió datos de él y le dijeron que no podían brindárselos porque es menor”, expresó.

Y añadió: “A lo que yo les respondí que mi hija también es menor y la violaron dentro de su escuela, en el único lugar donde yo no pude cuidarla. Cuando yo elegí el Nacional lo hice por seguridad porque a la parada de colectivo está afuera de su colegio”.

La mamá de la denunciante exhibió un profundo malestar con la actuación de la cúpula directiva del ex Colegio Nacional y aseguró que hoy “es tierra de nadie”.

Respecto de su retorno a las clases presenciales, destacó la complejidad de convencerla tras lo sucedido. Si bien el regreso se consumó a principios de esta semana en otra institución educativa de la ciudad, todavía está fresco el recuerdo de la dramática experiencia, a tal punto de sufrir una descompensación.

“Hoy tenía muchas llamadas de ella y me dijo que la estaban amenazando. Su papá se volvió del trabajo a buscarla. El que la amenaza es el chico que la violó. Tengo miedo por ella porque está muy psicológicamente”.

La mujer confirmó que la Justicia notificó a la Dirección del establecimiento para que brinde datos filiatorios del alumno acusado.

“No sé si confío en la Justicia. Dejé a mi hija en un colegio donde tenía que ir a estudiar y los que la tenían que cuidar no la cuidaron”, sentenció.

