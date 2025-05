Azul: concejales exigen al Gobierno Nacional medidas para frenar despidos en el frigorífico local

El secretario general de AOMA, Alejandro Santillán habló con Todo Provincial sobre la crisis profunda que atraviesa la minería y la producción de cemento en Olavarría, con despidos, retiros voluntarios y caída de la actividad. El dirigente responsabilizó al gobierno nacional por el ajuste y reclamó compromiso político local y nacional ante la pérdida masiva de empleos. “Los trabajadores están sentados en la cocina sin tareas”, graficó.

El dirigente de AOMA Olavarría aseguró que los yacimientos están operando a un 40%, con muchas plantas paralizadas y otras apenas funcionando. “En algunos casos, las empresas directamente invitan a los compañeros a llegar a un acuerdo y la mayoría termina aceptando”, explicó. A eso se suma que los puestos vacantes por jubilaciones no se cubren.

La situación es grave y, según Santillán, va a empeorar: “La Cámara del Cemento Portland proyecta una caída del 30% en ventas para 2025 respecto al año anterior, que ya había sido malo”. Además, reveló que la Cámara de la Piedra tiene canteras trabajando al 10% de su capacidad habitual.

La situación más crítica la atraviesan los trabajadores de pequeñas canteras que se encuentran paralizadas desde hace meses.

Alejandro Santillán: “Esto es por decisión política, no por una crisis económica”

El sindicalista fue contundente: “No hay una crisis económica estructural. Hay una decisión política del gobierno de no gastar, de retirarse de su responsabilidad”. En ese sentido, cuestionó que se haya liberado la importación de porcelanato brasileño, que compite con la industria local bajo otras reglas laborales: “Los trabajadores en Brasil se pagan su ropa, su seguro, y si no hay ventas, los mandan a su casa”.

También alertó por la llegada de productos chinos al país, lo que amenaza aún más a la producción local: “Cada vez va a haber menos mano de obra argentina”.

“Los despidos ya comenzaron y van a continuar”

Consultado sobre los 200 despidos recientes en Olavarría, Santillán fue claro: “Eso ya empezó. Y va a seguir. La situación no es favorable. Las empresas no venden, no producen. Y si no producen, van a seguir despidiendo”.

El dirigente aclaró que no hubo ningún hecho violento frente a los referentes de La Libertad Avanza, aunque reconoció que hubo tensiones por declaraciones negacionistas. “Negaban los despidos, dudaban de los datos. Entonces fuimos a expresar nuestra preocupación y poner a disposición con la información real”, contó.

También criticó duramente a referentes libertarios locales: “Hacen propuestas inviables, plantean que el municipio tome a los despedidos o que con cordón cuneta se va a reactivar la industria. No tienen idea de lo que hablan. No saben cuál es su función ni conocen el sector”.

“Los sindicatos no somos responsables de esta crisis”

Santillán defendió el rol sindical ante críticas libertarias. “No generamos esta crisis, la generaron decisiones políticas. Si no tienen nada bueno para decir, que hagan silencio”, respondió, molesto. Y agregó: “Los que llaman a achicar el Estado son los mismos que viven del Estado”.

“El voto a este gobierno fue por bronca, pero hoy muchos se arrepienten”

El dirigente minero reconoció que hay desilusión entre los trabajadores: “Muchos votaron por bronca o cansancio. Hoy, cuando los despiden, se dan cuenta de que fue un error. Lo escuchamos ahí en la plaza. Pero ya es tarde”.

También remarcó que el gobierno anterior “no hizo las cosas bien”, pero que este modelo solo genera pobreza: “En otras crisis, la obra pública funcionaba como contención social. Hoy se cortó totalmente. Nos ven como un gasto”.