En Azul, el campo también paga: “Ahora seremos 670 mil contribuyendo”, aseguró Nelson Sombra

El intendente electo de 25 de Mayo, Ramiro Egüen, habló con Todo Provincial RADIO y expresó duras críticas al jefe comunal saliente Hernán Ralinqueó. «Acá no existe la transición y es una muestra más de lo que hemos vivido durante los últimos 8 años», reprochó.

«No hay diálogo, más allá que inicié el expediente de transición por mesa de entrada y Rallinqueo me contestó que me ponía a disposición solo dos empleados municipales que obviamente no me iban a poder contestar cuál es la deuda consolidada y flotante, el padrón de empleados y otra información muy importante», apuntó el dirigente radical y cuestionó: «Es una falta de respeto a todos los vecinos y a la democracia».

Egüen aseguró que todos los sectores que tienen relación con la vida municipal «están alegres alegría con el cambio de gobierno», y aseguró que Ralinqueo deja «una deuda flotante enorme, con la promesa de un bono de 160 mil pesos que ahora no puede pagar y los trabajadores de paro».

«La salud está quebrada, los servicios públicos interrumpidos por falta de combustible y maquinaria rota. Los funcionarios no trabajan y vaciaron las cuentas municipales», aseguró el intendente electo de 25 de Mayo que advirtió que «ahora ni siquiera está garantizado el pago de aguinaldos si no recibimos asistencia provincial».

Por otra parte, Ramiro Egüen consideró que «la gente quiere que la política de señales correctas de que sea la primera que se ajusta», y selaló: «Creo que Macri no supo marcar ese horizonte. Yo puedo asegurar que no cobraré mi sueldo de intendente hasta que cobre el último municipal».

El intendente electo aseguró que el gobierno de Ralinqueo «fue extremadamente corrupto, armado para robar», y que «la gente se asqueó».

Sobre la coparticipación, el dirigente de JxC consideró que la pirámide «está invertida» y que el sistema es injusto. «Tengo 5500 km de caminos rurales, dos hospitales municipales, 10 CAPS, la educación inicial, los servicios municipales, residuos y cloacas», señaló.

Por otra parte, Egüen aseguró que buscara mejorar la recaudación del municipio: «Ahora no recauda practicamente porque estuvo relajado recibiendo dinero en grandes proporciones de la provincia. Se recauda menos de un 20% por la tasa de ABL».

Sobre la obra pública, consideró que «tiene que ser de utilidad pública y sujeta a recupero«, y señaló: «El vecino que recibe una mejora deberá pagar con un prorrateo y eso permitirá un fondeo para seguir haciendo obra pública. El que recibe una mejora tendrá que pagar un proporcional de acuerdo a su capacidad».

De todos modos, reconoció que «hay obras que no pueden financiar los vecinos como la planta de tratamiento de líquidos cloacales».

«Si no hay plata, hay que ser sincero con la gente y decirle la verdad. Acá perdió la mentira y la falsa promesa. Necesitamos hacer el beneficio de inventario y que la gente plesbicite la gestión de acuerdo a lo que recibimos», expresó.

Por último, el intendente de 25 de Mayo aseguró que cuando se reúna con el gobernador «le dire que haré valer el dinero que llegue a 25 de Mayo, van a poder inaugurar las obras y vamos a hacer quedar bien a las autoridades nacionales y provinciales por los fondos que nos envíen».