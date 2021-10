AYSA anunció la creación de la planta depuradora de Laferrere que dará cloacas a más de 1 millón de habitantes

La presidenta de AySA, Malena Galmarini, en un acto conjunto con el intendente de La Matanza, Fernando Espinoza, el ministro de infraestructura de la provincia de Buenos Aires, Leonardo Nardini y la vicegobernadora Verónica Magario, anunció la licitación de la planta depuradora Laferrere que beneficiará en una primera etapa a 150 mil vecinos y vecinas de ese distrito, y en su etapa final a 1.200.000.

La planta depuradora se construirá sobre la margen izquierda del Río Matanza, más precisamente en la zona “Los Álamos” de la localidad de Virrey del Pino, y tendrá una superficie total de 89 hectáreas. Además de a Virrey del Pino, abastecerá con su servicio a las localidades de G. Catán, el sector oeste de R. Castillo y Laferrere, alcanzando un área de cobertura de aproximadamente 90 km2.

Al finalizar el anuncio realizado en el Centro Universitario de Innovación, Galmarini expresó: “Hoy es un día histórico porque vinimos a saldar una deuda muy importante, algo que se prometió varias veces, entre el 2016 y el 2019, y luego no se cumplió. Y hoy vinimos con Fernando, con Verónica, y por supuesto con Alberto, Cristina y Axel, a cumplir con esta necesidad. Nosotros no prometemos, sino que nos comprometemos. Y hoy tomamos un compromiso público, que es seguir trabajando por las cloacas y también por lo que falta en cuanto redes de agua en La Matanza”.

En esa misma línea, el intendente de La Matanza declaró: “Hoy es un día que va a quedar en la historia de La Matanza y de la provincia. Significa poder hacer realidad sueños de hace más de 20 años, de más de 800.000 vecinos de mi distrito. Finamente después de los cuatro años que estuvo parado el proyecto de las cloacas para Laferrere, Catán, Virrey del Pino y Rafael Castillo, hoy hacemos realidad la licitación de la primera etapa de esa red cloacal”.

Leonardo Nardini, por su parte, destacó la gestión de AySA y la provincia por sobre cualquier bandera política: “Es un orgullo estar hoy junto a Malena, nuestra presidenta de AySA, que viene a trabajar sobre un servicio básico y nosotros lo complementamos desde el gobierno de la provincia de Buenos Aires. Antes querían dividir a La Matanza y nosotros, en cambio, queremos unirla más que nunca, con obras que tengan que ver con que la gente pueda vivir mejor, utilizando la política, pero la política de gestión, como herramienta de transformación social para mejorar la calidad de vida de la gente”.

Actualmente el partido de La Matanza cuenta con 126 obras activas, de las cuales 68 son de cloacas y 58 de agua. De esta manera, se estima que entre fines del 2021 y principios del 2022 se llegaría a una cobertura de un 92% en cuanto al servicio de agua potable y a un 64% en saneamiento cloacal.

Magario, ex intendenta del distrito, también señaló la voluntad política de la actual gestión, fundamental para que los servicios lleguen a los vecinos y vecinas: “Finalmente llegaron las obras hidráulicas y las obras de cloacas. Son obras que no se hicieron, que se interrumpieron, que no sabemos por qué nunca las quisieron realizar. La realidad es que cuando hay decisión de un gobierno, las obras se ponen en marcha rápidamente. Y acá está la voluntad plasmada para la gente que necesita la infraestructura y, fundamentalmente, una vida digna”.

“Estos 2 mil millones de dólares que cuesta hacer esta planta se suman a los 6.500 millones de pesos que AySA, a través del gobierno nacional, está invirtiendo hoy tanto en redes de cloaca como de agua. Entendemos que esto es absolutamente necesario porque son dos servicios fundamentales. El agua potable y el saneamiento cloacal vienen a traer salud, mejora del medio ambiente, pero también desarrollo local, industrial, empresarial, comercial y, por qué no, un desarrollo de la economía familiar”, concluyó la presidenta de AySA.

También estuvieron presentes autoridades de AySA como Patricio D´Angelo, director General Administrativo; Mario Russo, director de Relaciones Gubernamentales; Rodolfo Rojas, director de Desarrollo con la Comunidad; Alberto Freire, director General Operativo; Fernando Calatroni, director General Técnico; y Mario Robustelli, jefe de Apoyo Técnico.