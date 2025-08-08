Información General
AUBASA impulsa la instalación de una planta solar en Hudson
En el marco de su compromiso con una gestión vial responsable e innovadora, AUBASA licitó la instalación de una planta fotovoltaica en el predio de la Autopista Buenos Aires – La Plata, a la altura de Hudson (Km 30,5).
PLAN INTEGRAL DE SUSTENTABILIDAD 2025-2027
Esta iniciativa se enmarca en el Plan Integral de Sustentabilidad 2025–2027, presentado en junio, que tiene entre sus ejes estratégicos la eficiencia energética y la incorporación progresiva de energías renovables.
El proyecto contempla una planta solar On Grid trifásica, con potencia nominal (AC) ≥ 80 kVA y potencia pico instalada (DC) ≥ 99 kWp, ubicada entre la estación de peaje y el empalme con la Autovía 2. El emplazamiento cuenta con pleno asoleamiento, lo que permitirá optimizar su rendimiento y cumplir con los estándares de seguridad exigidos.
LA OBRA
La obra, que se ejecutará bajo la modalidad “llave en mano”, prevé todos los trabajos y suministros necesarios hasta su puesta en servicio y conexión a la red. Su aporte será clave para la reducción de emisiones y el cumplimiento de la Ley 27.191, que establece que para diciembre de 2025 al menos el 20% de la electricidad provenga de fuentes renovables.
PLAN DE RESPUESTA PROVINCIAL AL CAMBIO CLIMÁTICO
En sintonía, la Provincia de Buenos Aires avanza con su Plan de Respuesta Provincial al Cambio Climático, que insta a las empresas públicas a acelerar la transición energética en infraestructura crítica, como los peajes.
Con una generación estimada de 135–140 MWh/año, la planta evitará la emisión de unas 50–55 tCO₂e anuales. Además de sus beneficios ambientales, la visibilidad del parque solar en Hudson reforzará la imagen de AUBASA como operador vial comprometido con la mitigación climática y ofrecerá a los miles de usuarios un caso modelo de energías renovables aplicadas a la infraestructura pública.
Información General
Destrozó una Ferrari amarilla en Ruta 6 y se fue caminando
El impresionante accidente ocurrió este viernes por la mañana en la rotonda la Ruta 6 y 16, en Guernica. El conductor resultó ileso.
A gran velocidad, el conductor de una Ferrrari amarilla despistó, chocó un poste y terminó destruida en el campo a 40 metros de la autopista.
A pesar de la magnitud del impacto, el conductor resultó ileso y se retiró del lugar por sus propios medios.
El siniestro fue alertado rápidamente a la policial local. Los daños eran tales que no permitieron que los agentes determinaran el dominio del rodado en el lugar.
El titular de la empresa de remolques que acudió al lugar por pedido del conductor, informó que el mismo era un comerciante con domicilio en Canning, quien salió ileso del impacto.
Las autoridades se comunicaron con la fiscal Karina Guyot, de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio Descentralizada Nº 1 de San Vicente, dependiente del Departamento Judicial La Plata.
La funcionaria dispuso el inicio de las actuaciones correspondientes por averiguación de ilícito y solicitó la presencia de peritos en el lugar para realizar las pericias pertinentes.
Información General
Obligaciones Negociables vs. Bonos ¿En qué se diferencian y cuál conviene?
En el mundo de las inversiones, existen instrumentos que comparten similitudes pero que responden a lógicas diferentes.
Es el caso de las ONs (obligaciones negociables) y los bonos, dos alternativas disponibles en el mercado argentino que permiten obtener una renta fija.
Aunque suelen confundirse, hay diferencias clave que pueden ayudarte a tomar decisiones más informadas según tu perfil y objetivos.
Este contenido es solo informativo y no debe considerarse una recomendación de inversión. Se recomienda consultar a un asesor financiero antes de tomar decisiones.
Qué son las ONs y qué son los bonos
Las ONs son títulos de deuda emitidos por empresas privadas para obtener financiamiento. A cambio, ofrecen al inversor intereses regulares y la devolución del capital invertido al final del plazo.
Funcionan como un préstamo que el inversor le hace a la empresa.
Los bonos, por su parte, son instrumentos similares pero emitidos por el Estado nacional, provincial o municipal. Son la herramienta clásica para financiar el gasto público o refinanciar deuda existente.
Ambos permiten al inversor cobrar una renta (cupón) en plazos preestablecidos, y recuperar el capital en la fecha de vencimiento.
Principales diferencias entre ONs y bonos
- Emisor: las ONs provienen de empresas; los bonos, del sector público.
- Riesgo crediticio: las ONs dependen de la salud financiera de la empresa; los bonos, de la solvencia del Estado.
- Destino del capital: en las ONs se financian proyectos productivos privados; los bonos suelen cubrir necesidades fiscales.
- Moneda y condiciones: ambos pueden emitirse en pesos, dólares o instrumentos indexados, pero las ONs tienden a ser más flexibles.
También hay diferencias en términos de regulación.
Las ONs suelen ofrecer un mayor grado de transparencia sobre el uso de los fondos, ya que las empresas deben presentar documentación sobre sus planes de inversión y cumplir con requisitos ante la CNV.
Esto genera una trazabilidad que muchos inversores valoran, especialmente cuando se trata de financiar sectores productivos estratégicos como energía, agroindustria o tecnología.
Por otra parte, los bonos del Estado pueden estar sujetos a decisiones macroeconómicas o a cambios regulatorios inesperados, lo cual influye directamente en sus precios y en la percepción de riesgo por parte del mercado.
Cuál conviene según tu perfil
Para inversores conservadores que buscan seguridad, los bonos nacionales pueden resultar más familiares.
Sin embargo, quienes estén dispuestos a asumir un riesgo algo mayor a cambio de mejores tasas, encuentran en las ONs una oportunidad interesante.
- Si te interesa diversificar tu cartera con instrumentos privados, las ONs te permiten apostar a sectores específicos.
- Si querés una alternativa para protegerte de la inflación, tanto ONs como bonos CER pueden ser válidos.
- Si tu objetivo es dolarizar, existen opciones en ambas categorías: ONs en dólares o bonos soberanos como AL30 o GD30.
Acceder desde plataformas digitales
Hoy es posible operar tanto ONs como bonos desde aplicaciones de inversión 100% digitales como Cocos.
Con una cuenta gratuita podés explorar distintos instrumentos, ver rendimientos estimados y tomar decisiones informadas desde tu celular. La posibilidad de acceder a emisiones primarias, seguir precios de mercado y recibir alertas hace que cada vez más inversores se animen a diversificar.
Tanto ONs como bonos tienen ventajas y desventajas. La clave está en entender sus diferencias, analizar el contexto económico y elegir en función de tus objetivos financieros.
Información General
Manejaba a contramano por Ruta 2, chocó contra otro auto y murió
Un trágico siniestro vial ocurrió este miércoles por la tarde en la Ruta Provincial 2, a la altura del kilómetro 334, entre las localidades bonaerenses de General Pirán y Coronel Vidal, cuando un automóvil que circulaba en contramano impactó de frente contra otro vehículo. Como resultado, un hombre de 52 años perdió la vida en el acto.
La víctima fatal fue identificada como Leonardo Martín Viudez, oriundo de la ciudad de Balcarce, quien conducía un Chevrolet Corsa en dirección a Mar del Plata. Por causas que todavía son materia de investigación, el hombre tomó uno de los carriles en sentido contrario y colisionó de manera frontal con un Chevrolet Sonic que circulaba correctamente.
El impacto se produjo en momentos en que llovía intensamente, lo que podría haber afectado la visibilidad y el estado de la calzada. Sin embargo, las autoridades aún no determinaron si ese fue un factor determinante en el accidente.
En el otro vehículo viajaba una mujer, que fue asistida por personal de Bomberos Voluntarios de General Pirán y equipos de emergencia médica. Según informaron los brigadistas, la conductora se encontraba consciente, orientada y en estado lúcido al momento de ser rescatada, aunque fue trasladada preventivamente al Hospital de Coronel Vidal para su evaluación.
El hecho generó una profunda consternación entre los rescatistas. “Acompañamos con respeto a los familiares y seres queridos de la víctima. Pedimos a toda la comunidad extremar las medidas de precaución al circular, especialmente en horarios nocturnos o con baja visibilidad”, expresaron desde el cuartel de Bomberos de General Pirán a través de un comunicado difundido en redes sociales.
En el lugar del accidente trabajaron también agentes de la Policía Vial y peritos forenses, mientras que la Fiscalía de Delitos Culposos del Departamento Judicial de Mar del Plata interviene en la investigación para esclarecer las circunstancias del hecho.