AUBASA impulsa la instalación de una planta solar en Hudson

En el marco de su compromiso con una gestión vial responsable e innovadora, AUBASA licitó la instalación de una planta fotovoltaica en el predio de la Autopista Buenos Aires – La Plata, a la altura de Hudson (Km 30,5).

PLAN INTEGRAL DE SUSTENTABILIDAD 2025-2027

Esta iniciativa se enmarca en el Plan Integral de Sustentabilidad 2025–2027, presentado en junio, que tiene entre sus ejes estratégicos la eficiencia energética y la incorporación progresiva de energías renovables.

El proyecto contempla una planta solar On Grid trifásica, con potencia nominal (AC) ≥ 80 kVA y potencia pico instalada (DC) ≥ 99 kWp, ubicada entre la estación de peaje y el empalme con la Autovía 2. El emplazamiento cuenta con pleno asoleamiento, lo que permitirá optimizar su rendimiento y cumplir con los estándares de seguridad exigidos.

LA OBRA

La obra, que se ejecutará bajo la modalidad “llave en mano”, prevé todos los trabajos y suministros necesarios hasta su puesta en servicio y conexión a la red. Su aporte será clave para la reducción de emisiones y el cumplimiento de la Ley 27.191, que establece que para diciembre de 2025 al menos el 20% de la electricidad provenga de fuentes renovables.

PLAN DE RESPUESTA PROVINCIAL AL CAMBIO CLIMÁTICO

En sintonía, la Provincia de Buenos Aires avanza con su Plan de Respuesta Provincial al Cambio Climático, que insta a las empresas públicas a acelerar la transición energética en infraestructura crítica, como los peajes.

Con una generación estimada de 135–140 MWh/año, la planta evitará la emisión de unas 50–55 tCO₂e anuales. Además de sus beneficios ambientales, la visibilidad del parque solar en Hudson reforzará la imagen de AUBASA como operador vial comprometido con la mitigación climática y ofrecerá a los miles de usuarios un caso modelo de energías renovables aplicadas a la infraestructura pública.