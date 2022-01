“Atlanticazo”: ambientalistas se manifestarán en distintas ciudades costeras contra la explotación petrolera en el Mar Argentino

Bajo el nombre “Atlanticazo”, distintas organizaciones ambientales realizarán este martes y también el miércoles manifestaciones en distintas ciudades balnearias para rechazar toda posibilidad de avance de la explotación petrolera en el Mar Argentino. En diciembre, el gobierno nacional autorizó el inicio de las exploraciones acústicas para certificar el potencial de distinto bloques ubicados frente al territorio bonaerense.

En diálogo con Todo Provincial, Fernanda Génova, integrante de la Asamblea Mar Libre de Petróleo, manifestó: “Venimos haciendo tareas de difusión desde hace varios meses. Con la aprobación del Ministerio de Medio Ambiente mucha gente salió a expresar su rechazó, mañana esperemos que la movilización sea muy grande”.

La principal movilización tendrá lugar este martes en Mar del Plata. La concentración tendrá lugar a las 17 horas en la Rambla los Lobos. “Vamos a seguir durante todo el verano hasta que se dé marcha atrás”, adelantó la ambientalista.

Además de Mar del Plata, habrá manifestaciones en Mar de las Pampas, San Bernardo, Villa Gesell, Pinamar, Miramar, Necochea y Bahía Blanca, entre otras ciudades.

Días atrás, el Ministerio de Medio Ambiente, en conjunto con la Secretaría de Energía, otorgó la Declaración de Impacto Ambiental para el proyecto de adquisición sísmica en áreas de exploración offshore CAN 100, CAN 108 y CAN 114, ubicadas en la Cuenca Argentina Norte, y presentado por Equinor en sociedad con YPF y SHELL. CAN 100 Y 108 se encuentran ubicadas a 307 km frente a la Ciudad de Mar del Plata, y CAN 114 a 443 km.

Desde el gobierno nacional señalaron que la producción de offshore se desarrolla desde la década del 70 en el país, con 280 pozos entre exploración y explotación. Además apuntaron que en más de 50 años de desarrollo de offshore en Argentina no se han registrados ningún incidente de tipo ambiental, ni accidentes con daños a la integridad física de los trabajadores.

“Desde la Secretaría de Energía, y en sintonía con un Gobierno Nacional responsable y comprometido, vamos a verificar que todas las operaciones en el marco energético, se desarrollen con las más exigentes normas internacionales de cuidado ambiental”, apuntó su titular, Darío Martínez.

“El resultado de la audiencia fue determinante”

“El resultado de la audiencia fue determinante en cuanto al rechazo del inicio de este proceso de instalación de plataformas petroleras”, manifestó Fernanda Génova, integrante de la Asamblea Mar Libre de Petróleo.

“Ya se sabe que hay un yacimiento porque se viene haciendo exploración sísmica desde antes. En la década del 70 se hicieron las primeras exploraciones. Es muy costoso, requiere mucha tecnología y es muy riesgoso”, apuntó la ambientalista.

Sobre el argumento esgrimido por la Secretaría de Energía sobre los 50 años de explotación offshore en Argentina, Génova respondió: “Hay extracción de gas en Tierra del Fuego y no hay datos publicados. Allí no se hace costa afuera, sino en aguas menos profundas”.

Y reforzó: “Hay muchísimos antecedentes de accidentes y derrames en la producción convencional y no convencional en el continente. Las petroleras se asientan en el territorio para la explotación por un tiempo y luego dejan un gran pasivo ambiental y las economías regionales destruidas”.

Por otra parte, advirtió que “en el lugar en el que se instalarán es de mucha riqueza biológica, que además es parte de la riqueza económica de la costa. En las condiciones que se dan sería muy difícil que no haya accidentes o derrames”.

Lugares de manifestación del “Atlanticazo”

Mar de las Pampas

lunes 3/1 16.30hs Bajada Balneario El Soleado

CABA

martes 4/1 17hs Plaza de Mayo

San Bernardo y Partido de la Costa

martes 4/1 17hs Costanera y San Bernardo

Villa Gesell

martes 4/1 17hs 104 y playa

Ostende y Pinamar

miércoles 5/1 de 12 a 14hs Rambla Sur y Nuestras Malvinas

Mar del Plata

martes 4/1 17hs Rambla los Lobos

Miramar

martes 4/1 18hs Costanera y 21 (en la M)

Necochea y Quequén

martes 4/1 18hs 83 y 2

Bahía Blanca

martes 4/1 10hs Ingeniero White

Puerto Madryn

martes 4/1 18hs Marcha desde el Quijote 19.30 Peña en Sáenz Peña y Mitre

Gualeguaychú

martes 4/1 18.30hs Plaza Colón. Costanera