ATE convoca a un paro nacional de estatales pero en Provincia sólo llaman a “movilizar”

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) anunció un paro nacional para este miércoles con la expectativa de una alta adhesión en rechazo a la reforma laboral impulsada por el Gobierno y con el pedido de reapertura de paritarias. La conducción nacional, encabezada por Rodolfo Aguiar, planteó que la medida será determinante para frenar “un nuevo avance regresivo” sobre los derechos laborales. ATE provincia de Buenos Aires adhiere al plan de lucha pero sólo está llamando a movilizar a la Secretaría de Trabajo.

“La reforma laboral y el reciente acuerdo con los Estados Unidos están íntimamente vinculados. Trabajar más y por menos plata para abaratar los costos del saqueo. Sin huelga y movilización no la frenamos”, advirtió Aguiar, al cuestionar el entendimiento comercial entre ambos países.

El dirigente señaló que “los altos niveles de adhesión que se están anticipando muestran una creciente toma de conciencia en los trabajadores” y volvió a rechazar las voces que piden esperar a la nueva composición del Congreso: “Los que nos proponen que esperemos hasta el 10 de diciembre le están haciendo el juego al Gobierno y a los grandes grupos empresarios”.

Aguiar afirmó que el paro será decisivo: “Tiene que ser un paro que nos permita volver a encender la llamita de la conflictividad y que esta crezca rápidamente”.

En la Provincia, ATE sólo acompañará con una movilización

Mientras ATE Nacional convoca a un paro total, la conducción provincial está llamando únicamente a movilizar el 19 de noviembre hacia la Secretaría de Trabajo de la Nación. La postura surgió de un plenario estatal donde se evaluó la política económica del Gobierno nacional y las reformas anunciadas para profundizar el ajuste.

Los paros de ATE suelen impactar especialmente en el dictado de clases ya que se trata del gremio mayoritario entre los auxiliares de la educación. A pesar de que la seccional provincial no convoca abiertamente a la medida de fuerza, los trabajadores que tengan voluntad de adherir en territorio bonaerense estarían amparados por la convocatoria nacional.

El secretario general de ATE provincia, Claudio Arévalo, expresó: “Estamos de acuerdo en movilizar la semana que viene. Estamos convencidos que más temprano que tarde este gobierno cipayo se va a caer y tiene que ser con la fuerza organizada de los trabajadores y trabajadoras”. También advirtió que “nuevamente el ajuste quieren que lo pague la clase trabajadora y el pueblo”.

Luego del pedido de nuestra organización fuimos convocados a paritarias el día 18 de noviembre pic.twitter.com/pfoah0uTQi — ATE Buenos Aires (@ATEBuenosAires) November 15, 2025

En tanto, en la provincia de Buenos Aires, este martes los estatales se reunirán con el gobierno en el marco de la reapertura de las negociaciones paritarias que venían siendo reclamadas por los gremios.

“Tenemos la provincia de Buenos Aires en emergencia por el robo que Milei”, expresó Arevalo quien manifestó su solidaridad con trabajadores de Atucha, Zárate y Punta Alta ante amenazas de cierres y privatizaciones.