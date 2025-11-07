“Así no se puede manejar el PJ bonaerense”: el intendente Julio Marini reclama una interna partidaria

El intendente de Benito Juárez, Julio Marini, pidió abrir un proceso de renovación en el peronismo bonaerense y reclamó que el próximo presidente del partido sea elegido en elecciones internas, con participación directa de los afiliados. “Creo que debe haber una interna en el peronismo y que los afiliados elijamos al presidente del partido porque necesitamos que recorra toda la provincia para estar cerca de los afiliados y de los dirigentes locales”, sostuvo el histórico dirgente peronista en diálogo con Todo Provincial.

Marini expresó sus diferencias con la actual conducción del PJ provincial encabezada por Máximo Kirchner y señaló: “Nosotros no tuvimos una reunión con Máximo, más allá de que lo respeto, pero esa es la verdad. Así no se maneja el PJ, hay que hacer contención, recorrer y hablar de gestión, la situación no da para quedarse en la General Paz”.

Julio Marini: “El peronismo nunca va a desaparecer”

El jefe comunal repasó el resultado de las últimas elecciones y valoró la militancia local: “En Benito Juárez el Partido Justicialista está abierto de lunes a sábado desde hace 42 años y cada 15 días nos reunimos con compañeros y compañeras. Se ha sumado mucha juventud a las listas y al gabinete. En cada elección salimos a trabajar puerta a puerta porque el antiperonismo en Juárez es muy fuerte, como en todos lados. Ellos se juntan todos para ver cómo nos ganan”.

Marini recordó la dificultad de la campaña con el nuevo sistema de votación: “Salí con una mesa plástica y dos sillas para explicar cómo tenían que votar con esta nueva modalidad, porque muchos no tenían ni idea. Había que explicar cuál era nuestro candidato”, contó.

A pesar de ese escenario adverso, destacó el esfuerzo de la militancia: “Fuimos contra todos pero pudimos ganar igualmente. En algunas ciudades se quedaron tranquilos por lo que había pasado en septiembre, pero sin militarla nunca sale bien”.

El intendente de Juárez planteó que “la grieta se abre cada vez más y los peronistas tenemos en contra a los medios nacionales que le venden antiperonismo a la gente todos los días del año. Ellos no salen a militar, pero tienen los votos igual porque tienen una gran ayuda”.

Marini también cuestionó a sectores del peronismo que presentaron listas por fuera del espacio: “Si hubieran votado los extranjeros y algunos compañeros no hubieran armado listas por afuera como Gray, Randazzo y Samid, habríamos ganado seguramente. Ellos saben que no llegan y que nos hacen perder una elección”.

Con una mirada optimista hacia el futuro, aseguró que “al peronismo no podrán hacerlo desaparecer nunca, por más que estén obsesionados con eso. Podrán ganarnos alguna elección, pero nunca nos harán desaparecer. Si Milei sigue gobernando como hasta ahora, el peronismo volverá a ser gobierno de la Nación en 2027”.

“El candidato del peronismo en 2027 debe ser Axel Kicillof”

Marini reafirmó su respaldo al gobernador bonaerense: “Estoy convencido de que el candidato del peronismo para 2027 es Axel Kicillof. Lo vengo diciendo hace rato: es un trabajador incansable, sabe de economía y recorre todos los distritos más allá del partido que lo gobierne. Nunca vi un gobernador que recorra tanto y le dé una mano a todos los intendentes. Axel gobierna para todos, no como Milei que ahoga a la Provincia de Buenos Aires”.

El intendente advirtió que “no será fácil resolver los problemas que dejará Milei, con una fuerte deuda y entrega de recursos naturales”, y llamó a la dirigencia peronista a priorizar los temas que afectan a la gente.

Julio Marini: “Los legisladores deben estar a la altura”

Finalmente, Marini reclamó mayor compromiso a los representantes del peronismo en la Legislatura bonaerense: “Espero que nuestros legisladores se pongan a la altura de las circunstancias y no vuelvan a hacer lo que le hicieron a Axel. Hay personas que se ubican en una banca y parece que la ganaron solos, sin acordarse que llegaron gracias al gobernador y a los intendentes. Pareciera que ganaron la banca por concurso, y eso no puede suceder”.

“No puede ser todo por redes o mensajes en medios nacionales, necesitamos que nos convoquen para juntarnos a hablar, sin almuerzos ni nada, no es cuestión de agasajos. Hay mucha gente que la está pasando mal, que no tiene trabajo o no llega a fin de mes, y no podemos seguir peleándonos entre compañeros por temas que a la gente no le importan”, concluyó.