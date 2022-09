Arturo Rojas defendió el proyecto del vecinalismo para que la Legislatura bonaerense sea unicameral: “La gente reclama bajar el gasto político”

El intendente de Necochea, Arturo Rojas, dialogó con Todo Provincial RADIO y remarcó las ventajas de los espacios vecinalistas para focalizar el debate político en torno a las problemáticas específicas de cada localidad. Sin embargo, también se refirió al impulso de “reformas políticas profundas” que se propusieron durante el tercer Congreso Vecinalista bonaerense realizado días atrás en Chivilcoy.

“El vecinalismo viene creciendo en el interior de la provincia de Buenos Aires. Nosotros trabajamos para agrupar no solo a los intendentes sino a los referentes de los espacios vecinalistas de muchos municipios que tienen intención de presentarse en el 2023″, aseguró el intendente de Necochea, Arturo Rojas.

El referente de “Nueva Necochea” aseguró que el vecinalismo bonaerense está trabajando para “generar mayor músculo político” y “sumar más municipios que se animen a participar”.

Rojas destacó que una de las ventajas de los espacios vecinalistas es que “se sale de las discusiones provinciales y nacionales que no son de resolución local”, y apuntó: “A mi la gente me reclama mejores servicios, mejores calles y espacios públicos pero sabe bien que las cuestiones de la macro economía son ajenas a nuestra gestión. Esto es lo que interpreta el vecinalismo porque cuanto más cerca se está de los problemas mejores son las soluciones. El objetivo es avanzar con más vecinalismo y salir de la grieta que no nos conduce a nada”.

De todos modos, durante el Tercer Congreso Buenos Aires Primero “El vecinalismo en acción” celebrado en Chivilvoy se plantearon algunos debates en torno a reformas políticas más profundas en la provincia de Buenos Aires. “Se habló de la necesidad de rediscutir la distribución de los recursos para que los municipios tengan más autonomía, la necesidad de integrar los sistemas de salud y cuestiones básicas que tienen que ver con reformas administrativas y políticas como la boleta única y electrónica que permitiría una mayor transparencia”, detalló Arturo Rojas.

Consultado sobre una propuesta para unificar las cámaras legislativas en la provincia de Buenos Aires, el jefe comunal nechochense sostuvo: “No sólo los municipios tienen un Concejo Deliberante sino que muchas provincias como Córdoba tienen sistemas unicamerales o la propia Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Agilizaría mucho el tratamiento de leyes en la provincia. A muchos sectores políticos quizás le incomode pero hay que discutirlo. Son reformas políticas de fondo que implicarían un gran avance”, y subrayó: “La gente reclama bajar el gasto político. Está demostrado en otras jurisdicciones que este formato funciona y es más dinámico”.

En cuanto a las discusiones en torno a la distribución de los recursos provinciales entre municipios oficialistas y opositores, el intendente vecinalista expresó: “Nosotros buscamos gestionar la mayor de cantidad de obras posibles. Cuando uno mira los recursos que aportamos los bonaerenses se evidencia el peso de las economías regionales. El Puerto de Quequén genera muchísimas riquezas y paga una gran cantidad de impuestos nacionales y provinciales, lo mismo sucede con el turismo, sin embargo lo que vuelve es muy poquito. Hay que empezar a discutir cómo se reparten los recursos en términos institucionales para dejar de hablar de la supuesta discrecionalidad. Hay que discutir una reforma más estructural”.

En la misma línea, el intendente de Necochea planteó: “El gobierno provincial tiene como principales competencias la salud, la educación y la seguridad. El sistema de salud está absolutamente fragmentado con bonaerenses de primera y de segunda. Localidades con hospitales provinciales solventados por todos los bonaerenes y otras con hospitales que tienen que financiar los municipios como sucede en Necochea donde el 40% de los recursos está destinado al hospital y no alcanza. Lo que sucedió es que durante la dictadura gran parte de los hospitales provinciales fueron traspasados por decreto a los municipios sin los recursos correspondientes y eso lo estamos padeciendo”.

Y agregó: “Actualmente hay una clara intencionalidad hacia una mayor integración del sistema provincial, lo importante es que los próximos gobiernos lo continúen porque la provincia no se puede desentender del sistema de salud. Lo mismo sucede con la seguridad, es una competencia de la provincia pero hay municipios que no recibimos los fondos de fortalecimiento de seguridad. En Necochea este es el primer año que recibimos parte de los recursos y sin embargo debemos proteger a la ciudadanía”.