Ariel Basteiro: “Hay sectores que quieren impedir un acuerdo entre Cristina y Axel”

En dialogo con «Cueste lo que Cueste» conducido por Mariano Gandini y Sol Petoteqgui por FM Tres Ciudades; la Senadora provincial de Unión por la Patria y Presidenta del bloque, Teresa García habló sobre las políticas anti populares que lleva adelante el gobierno libertario, las internas del peronismo en territorio bonaerense y las necesidades de hacer una campaña simple pero efectiva.

Su postura con el gobierno nacional se mantiene intacta ya que, a un año y medio del inicio de gestión, la sigue calificando como un “desastre” en política económica, social y cultural y por sus alineamientos en términos geopolíticos.

Las consecuencias “están a la vista” y pueden desviar la atención pero “lo que es evidente es el cierre de pymes o empresas que han optado por la importación, fieles a Martínez de Hoz”. Esta decisión de no proteger la industria nacional “va a tener sus serias consecuencias”, advirtió la representante de la Primera Sección Electoral.

En materia de salud lo que prevalece es “la crueldad”, porque el gobierno eliminó los cuidados paliativos, los enfermos oncológicos no tienen la medicación que recibían del Estado, y han desmantelado los programas de salud pública. Frente a ello, el gobierno provincial “hace un enorme esfuerzo para suplir estas cosas que necesita la gente que no tiene prepaga, lo mismo que aquellos que si la tienen y ya no pueden pagar la cuota”.

La gran pregunta ante esto reside en “los resultados favorables que el gobierno nacional pueda tener en las próximas elecciones”, porque “lo que desean es modificar la ecuación en la Cámara de Diputados de la Nación y en el Senado y, cambiando los socios que tienen, les va a seguir dando la posibilidad de seguir profundizando este ajuste”, destacó Teresa García en una extensa charla con «Cueste lo que Cueste» en Fm Tres Ciudades 96.3.

En términos provinciales, y teniendo en cuenta que la Provincia abarca el 38 por ciento del electorado nacional mencionó que “lo que van a hacer es tensar la voluntad electoral por la cantidad de diputados nacionales que necesitan para dar cuenta la Legislatura”.

En este sentido, consultada sobre las posibles consecuencias de la profundización del modelo libertario, la presidenta de la bancada de Unión por la Patria, resaltó que “El acuerdo con el FMI va a exigir el impacto en la política laboral y Previsional, y el tema es que los abuelos y jubilados son una política que impacta en el territorio. Y esto va a seguir sucediendo porque el gobierno tiene la voluntad de seguir ajustando contra los jubilados y trabajadores. Por eso, hace falta una explicación muy grande previo a la elección; hay que pensar muy bien a donde va a ir el voto, no es una elección cualquiera porque corremos riesgo legislativo”.

Desdoblamiento, el por qué del sí

El desdoblamiento, otro de los temas que se puso en debate dentro del Senado y la tuvo como una de las figuras más relevantes, fue parte de la charla en el Programa Cueste lo que Cueste, y sobre lo cual aclaró: “Sigo teniendo la misma postura sólo que Cristina (Fernández) nos dijo que acompañemos la suspensión de las PASO”.

“Milei tiene un discurso nacional, contra eso se pelea un discurso de un peronismo fuerte, unido, que le haga frente a los cuestionamientos que está haciendo la sociedad”, planteó, y aseguró que “el desdoblamiento implica una extraña lectura del resultado electoral porque lo que hay son ocho secciones, con ocho candidatos distintos y los distritos correspondientes con su concejal. Por eso siempre estuve en desacuerdo con el desdoblamiento, porque creo que el peronismo tiene fuerza y valor en una única propuesta”. De allí la idea de “Una sola nación, una sola provincia, una sola elección”.

Además, indicó que la elección nacional “es la que vale de verdad”, lo que implica una segunda búsqueda del electorado, aparte de la posibilidad, como ya se vio en otras elecciones, “de que legisladores que ingresan por el peronismo terminan votando con el gobierno de Milei; ese es un desorden que se corrige con el orden que establece el partido”.

En relación a la dinámica que se busca dentro del propio partido, Teresa García apeló a la “buena voluntad de todos” para coordinar los plazos; un llamado de atención para el Ministro Carlos Bianco que, a la hora de responder las preguntas vinculadas a este tema, mandó a los presentes en la reunión de la Junta Electoral a ver sus conferencias de los lunes. “La verdad ayer no me fui tranquila de la reunión”, agregó.

Por otro lado, consideró la necesidad de contar con una “campaña corta, porque la gente no resiste muchas más palabras y lo que está reclamando es una respuesta a su problema cotidiano”, diferenciando lo que se puede controlar desde la conducción de la campaña desdoblada pero no de la efectivización.

“El dedo de Cristina”

En la entrevista García respondió a los planteos, reflejos de la propia interna que se viene dando dentro del peronismo, una suerte de polarización kirchnerismo-kicillofismo, y dijo que más bien se trata de una “falta de comprensión”, asegurando que “nunca fue (el problema) La Cámpora o Máximo; me parece que, de parte de algunos dirigentes cercanos al gobernador, el problema siempre fue Cristina”.

“Conozco el funcionamiento de la función pública; Kicillof tiene cinco ministros que si no funcionaran hubiese pedido que los corran, y no lo hizo. Entonces, hay alguien que está intentando decir lo que no se dice. Si un gobernador con autoridad política dice que una agrupación le pone palos en la rueda pensemos para la próxima”, sentenció apelando a la responsabilidad discursiva de ciertas figuras del espacio kicillofista.

De todas maneras, se mostró confiada ante la posibilidad de un acuerdo político abordando el discurso electoral, siendo “simples, sencillos y hablando con la verdad”.