El candidato a concejal por el Frente de Todos en la ciudad de La Plata, Luis Arias dialogó en exclusivo con Todo Provincial Radio sobre la actualidad política, la situación social de la ciudad capital y hasta se atrevió a tomar postura sobre la propuesta del presidente Alberto Fernández de modificar la periodicidad de los jueces.

“A la ciudad la veo con mucha chatura, mucho estancamiento, no ha tenido progreso, mejoras, obras de infraestructura, muy pocos pergaminos para exhibir”, dijo Arias en comunicación con Mariano Gandini por Todo Provincial Radio.

En esa misma línea siguió con la crítica “En la cuestión sanitaria ha sido muy deficitaria, subejecutando el presupuesto de salud, no ha acompañado las políticas de aislamiento y cuidado que propuso el gobierno nacional. La ciudad tuvo tristes récord de contagios, colocó el sistema de salud al borde del colapso”.

Luis Arias Candidato del Frente de Todos en La Plata

“Desde hace rato que venimos mencionado la diferencia que hace esta gestión entre la periferia y el casco, salvo que ahora también afecta al casco porque no hay mantenimiento ni en el casco”, arremetió Arias.

Y remarcó en dialogo con Todo Provincial Radio que “La periferia tiene muchísimos problemas desde los productores del cordón frutihorticola que no puede sacar la producción porque no tiene caminos y tienen que tirar el tomate, una desgracia para esta época de crisis”.

Además, dijo Arias “hay abandono de servicios en toda la periferia, carencia de servicios esenciales y el intendente que tendría que ponerse al frente de los reclamos contra las empresas, parece no importarle”.

“También debemos agregarle la existencia de microbasurales en toda la periferia, porque no pasa el camión de la basura, y eso produce contaminación; se contaminan las napas, y las cuestiones ambientales no tienen límites ni fronteras”, sostuvo el ex juez en lo contencioso administrativo.

LOS EJES DE LA CAMPAÑA

“Desde mi visión personal la campaña va a tener un eje rector que es el trabajo digno, porque sin un trabajo digno no se puede comprar alimentos, servicios, ropa, no se puede tener vivienda, todo gobierno popular tiene que estar orientado al trabajo y a la producción”, afirmó Luis Arias.

Y pidió “abrir la participación ciudadana, el control de la ciudadanía sobre la corrupción al gobierno municipal, pero siempre orientándonos de las necesidades de la gente”.

Luis Arias sobre la propuesta de Alberto de modificar la periodicidad de los jueces

“No es posible en nuestro sistema judicial porque los jueces duran mientras dure su buena conducta, dice la constitcuión nacional. No es posible modificar su periodicidad, habría que reformar la constitución y no seria deseable”, planteó el ex juez.

En esa misma tónica argumentó “Uno de los problemas que tiene la independencia del poder judicial es que siempre están los jueces y fiscales sujetos a las presiones de los poder facticos, entre ellos el poder político, entonces, si sos fucnional al poder políticos te van validar y sino sos fucnioanl te van a sacar a patadas y no te van a volver a elegir. Entonces no es buena la periodicidad”.

“Yo por lo menos no estoy de acuerdo y lo he visto como funciona en otros países como México en el contencioso administrativo y no da resultado.; porque ningún juez se atreve a fallar contra un político si después tiene que revalidar sus funciones contra el mismo poder que controla”, aseveró el candidato del Frente de Todos en la capital bonaerense.

Y por último finalizó “No es una buena práctica particularmente en los jueces contenciosos administrativos que son los que deben controlar al poder político. Si ahora en el actual contexto cuesta que los jueces confronten con los poderes cuando tienen que garantizar los derechos de la ciudadanía, imagínate en un contexto donde tienen que revalidar sus funciones”.