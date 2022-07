Argentina “de espaldas” al mar: los indignantes números de un país “marítimo” que desprecia su recurso pesquero

Argentina poseé más mar que territorio continental. Sin embargo, sus habitantes consumen pescado por un cuarto del promedio mundial. A la cuestión cultural, se suman la desidia, el colonialismo y la piratería en un mundo “desesperado” por las proteínas. El especialista en Atlántico Sur y Pesca, César Lerena, reveló números indignantes.

Cesar Lerena es especialista en Atlántico Sur y Pesca, ex Secretario de Estado, ex Secretario de Bienestar Social (Ctes) ex Profesor Universidad UNNE y FASTA, Ex Asesor en la H Cámara de Diputados y el Senado de la Nación, Consultor y autor de 24 libros.

En entrevista con el programa “Minutos Contados” por AM 530, Lerena expresó: “Argentina es un Estado marítimo. Tiene más mar que territorio continental. Su Zona Económica Exclusiva tiene más de 3 mil millones de kilómetros cuadrados mientras que el territorio continental es de 2800 millones”.

“Siempre se ha dicho que Argentina ha vivido de espaldas al mar. Tiene que ver con una cuestión cultural. El promedio mundial de consumo de pescado es de 20 kilos por persona poor año y nosotros rondamos los 6 kilos. No se quiere lo que no se conoce”, apuntó el especialista.

Sobre el control de la pesca ilegal, Lerna aseguró que la extensión del mar hace que sea una tarea dificil y que además es un “recurso migratorio que se va a altamar”.

“Estamos complicados porque altamar no se puede controlar ya que la Convención del Mar es muy favorable a los Estados que pescan a distancia como China, Korea, Taiwan y España, entre otros que se llevan gran parte de nuestros recursos”, comentó y advirtió: “El mundo está detrás de las proteinas y el recurso pesquero ofrece proteínas de alta calidad”.

“Argentina está desembarcando unas 800 mil toneladas de pescado por año y es un país netamente exportador, exporta unos 2 mil millones de dólares por año”, precisó Lerena y advirtió: “Solamente los isleños en Malvinas se llevan 250 mil toneladas de pescado del territorio argentino. Eso alcanzaría para alimentar 3 millones de niños y adolescentes por día con la mejor proteína”.

“Además, el pez hace un curso migratorio, va a altamar y vuelve. La Convención del Mar establece que la pesca en altamar es libre, y ahí Argentina pierde unas 750 mil toneladas por año“, apuntó el espcialista.

Falta de políticas pesqueras

“La pesca industrial no tiene mucha antiguedad, Argentina comenzó a explotarla en la década del 70. Siempre se tuvo una política netamente extractiva. En un principio era razonable porque se estaba desarrollando pero con el tiempo se debería haber apuntado al agregado de valor. Eso significa que les estamos regalando el trabajo a los países desarrollados“, reprochó el especialista.

Y cuestionó: “No hay política de mercado interno para el consumo pescado y por eso los valores lo fija el mercado internacional. Además del problema de ingresos hay una cuestión cultural, de falta de hábito a pesar de que el pescado ofrece las mejores proteínas y también grasas insaturadas”.

Como asesor, Lerena fue quien propuso incluir el pescado en el Plan Alimentario Nacional del gobierno de Raúl Alfonsín. “Las cajas PAN no tenían pescado, yo intervine y logramos incorporar dos latas de merluza en conserva. Puedo asegurar que era el mejor producto de las cajas PAN y fue fenomenal porque eso generó desarrollo industrial ya que se duplicó la producción nacional de conservas”, destacó.

Y apuntó: “Esto es un problema de políticas porque el pez no tiene dueño, es del Estado nacional que otorga la pesca en concesión pero no se establece ninguna política. Es necesario recuperar la administración del recurso pesquero porque actualmente es como si los empresarios fuesen los dueños y explotan de acuerdo a sus conveniencias”.

“Por eso ocurren cosas como el descarte, barcos que salen a pescar langostinos y antes de llegar al puerto descartan la merluza porque vale la mitad. Todo lo que se pesca debería llegar a tierra porque todo se puede aprovechar”, denunció.

“Argentina tiene tres especies fundamentales: merluza, langostino y calamar. También hay especies acompañantes que deberían ser traídas a tierra y no descartadas en el mar. Un buen convenio con el Estado permitiría aprovecharla y dotar a los planes sociales de proteínas excelentes“, consideró.

Piratería y ocupación del Atlántico Sur

César Lerena aseguró que los buques pesqueros que se apostan en el límite de la milla 200 “están succionando los recursos”, y advirtió que “encima lo que pescan luego compite con el producto argentino en el mundo”.

“Argentina debe recuperar el Atlántico Sur, eso no quiere decir armarse sino firmar acuerdos convenientes para el país. Actualmente, el Atlántico Sur está practicamente tomado. Gran bretaña ocupa un millon 600 mil metros cuadrados, más del 50% de la Zona Económica Exclusiva Argentina”, aseguró.

Sobre la importancia de la ocupación ilegal de las Malvinas para Gran Bretaña, Lerena aseguró: “Los británicos tienen el control al pacífico, al indico, el acceso a la Antartida y también de las flotas mercantes que son cada vez más grandes y no pueden pasar por el Canal de Panamá”.

Cuestionamiento al proyecto Agujero Azul

Lerena cuestionó duramente el proyecto de Ley de creación del área marina protegida “Agujero Azul” que obtuvo media sanción en Diputados. “Es un proyecto erróneo, innecesario y costoso”, y agregó que “cerraría el anillo de protección británico en Malvinas e Islas del Atlántico Sur usurpadas”.