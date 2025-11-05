ARBA otorgó beneficios impositivos a productores rurales afectados por inundaciones

El ministro de Desarrollo de la Comunidad bonaerense, Andrés Larroque, advirtió que “se hace acuciante poder contar con la ley de Presupuesto y de refinanciamiento de la deuda” para el año 2026, debido a que “estamos en una situación muy delicada”.

El funcionario recordó que este año la Legislatura bonaerense dejó al gobierno sin esas herramientas y subrayó que “el Presupuesto es un ordenador de la gestión y, a diferencia de lo que ha sido a nivel nacional, la voluntad del Gobernador es que el pueblo conozca cuáles son las intenciones del Ejecutivo en términos de asignación de recursos”.

En ese marco, Larroque destacó que “en este contexto de crisis y recesión por las políticas de ajuste que tantas dificultades nos trae día a día, es fundamental el refinanciamiento de la deuda que nos dejó Vidal”, y explicó que “sin ese instrumento tendríamos que afectar recursos que son imprescindibles —en materia de asistencia social, así como en las distintas prestaciones del gobierno provincial— para cubrir esos vencimientos”.

Asimismo, alertó que “a la histórica ecuación de reparto injusto de recursos contra la Provincia se le agrega una caída pavorosa de la recaudación por las políticas del gobierno nacional”, además de “la quita ilegal y discrecional de recursos de la Nación a la Provincia en una cuestión gravísima que perpetra el presidente Milei hacia los 17 millones de bonaerenses”.

Críticas a Milei y a Santilli

Tras las declaraciones del ministro del Interior, Diego Santilli, quien aseguró que el presidente no invitó a Axel Kicillof al encuentro con gobernadores por no haber firmado el Pacto de Mayo, Larroque respondió que “me gustaría saber qué significó ese acuerdo, porque aquellas provincias que sí fueron también se vieron perjudicadas por el gobierno nacional”.

Para el dirigente peronista, “esto tiene que ver con chicanas y argumentos falaces porque no pueden explicar por qué motivo se deja afuera de esta convocatoria a un grupo muy reducido de provincias”, al tiempo que recordó que “el Gobernador se ha cansado de pedirle reuniones al presidente Milei”. Y sentenció: “Para trabajar siempre estamos, las chicanas se las dejamos a Santilli”.

“Nos gobierna una fuerza de ocupación”

El ministro también lanzó duras críticas al gobierno nacional al afirmar que “nos gobierna una fuerza de ocupación”. En ese sentido, denunció que “la intervención del gobierno de Estados Unidos no solo es en materia económica-financiera, sino también política”, y sostuvo que “se ven los dedos del país del norte en todo esto”.

Según explicó, “lo hicieron previo a las elecciones y ahora con estos cambios de gabinete están ordenando un dispositivo político que venía teniendo muchos problemas, tratando de seducir a ese sector que había tomado una mirada precautoria respecto del gobierno nacional, poniendo a una figura referenciada con el macrismo como Santilli”.

Larroque remarcó que “están buscando aislar a Axel Kicillof, que emerge como la esperanza de la reconstrucción de un proyecto nacional en la Argentina”.

Respecto de la discusión interna en el peronismo, el exdiputado nacional planteó que “a todos nos encantan los debates, pero hay 17 millones de bonaerenses que esperan respuestas del gobierno de la Provincia, así como el resto de los argentinos, que esperan poder ver con esperanza una salida en 2027”.

Por eso consideró que “el peronismo debe terminar esta fase de transición y debate para ofrecer una propuesta constructiva que nos muestre un camino de futuro, porque nadie quiere seguir enredado en discusiones que no han mostrado resultados prácticos”.