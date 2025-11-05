Provincial
ARBA otorgó beneficios impositivos a productores rurales afectados por inundaciones
La Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires (ARBA) implementó durante este año una serie de beneficios fiscales destinados a productores agropecuarios de 19 distritos bonaerenses que sufrieron graves inundaciones y pérdidas productivas.
La medida forma parte del programa de asistencia que impulsa el gobierno de Axel Kicillof para mitigar el impacto de las contingencias climáticas en el campo. Los beneficios incluyen exenciones del Impuesto Inmobiliario Rural, prórrogas en los pagos y la reprogramación de créditos con el Banco Provincia, dirigidos a explotaciones con más del 50% de afectación.
El director ejecutivo de ARBA, Cristian Girard, subrayó que “estos beneficios están dirigidos exclusivamente a quienes desarrollan la actividad agropecuaria como principal fuente de ingresos y vieron comprometida su producción por inundaciones o sequías”. Y añadió: “Nuestra tarea es acompañar a los sectores que producen, generando alivio fiscal en situaciones de emergencia, con una mirada justa y solidaria del sistema tributario”.
Girard también destacó el trabajo conjunto entre la Provincia y los municipios para evaluar los daños: “La declaración de emergencia o desastre puede ser individual —en campos específicos— o a nivel distrital. En todos los casos, la Provincia realiza un monitoreo técnico riguroso para validar los daños y definir los beneficios de forma transparente y equitativa”.
Los distritos alcanzados por la medida son Bolívar, Carlos Casares, Chacabuco, Chivilcoy, General Alvear, General La Madrid, General Viamonte, Guaminí, Junín, Las Flores, Monte, Nueve de Julio, Puan, Saladillo, Tapalqué, Tornquist, Trenque Lauquen, Veinticinco de Mayo e Hipólito Yrigoyen.
La Comisión de Emergencia y Desastre Agropecuario de la Provincia de Buenos Aires (CEDABA), integrada por representantes del Estado provincial y entidades rurales, analiza la documentación presentada por los productores y aprueba las declaraciones de emergencia o desastre. Una vez formalizado el trámite, ARBA aplica automáticamente las exenciones o prórrogas impositivas.
Cómo acceder al beneficio
Los productores afectados deben gestionar el certificado de emergencia o desastre ante el Ministerio de Desarrollo Agrario, presentando la documentación de la explotación y la constancia de inscripción en ARCA que acredite el ejercicio de la actividad agropecuaria.
Según la normativa, los productores en zonas de emergencia agropecuaria deben acreditar al menos un 50% de afectación en la capacidad productiva, mientras que en los casos de desastre agropecuario el porcentaje asciende al 80%.
Durante el período de vigencia del beneficio, se suspenden las ejecuciones fiscales por seis meses y se otorgan prórrogas automáticas para los vencimientos de créditos con el Banco Provincia.
Con estas medidas, el gobierno bonaerense reafirma su compromiso con el desarrollo productivo y con una política fiscal orientada a sostener el trabajo y la producción en el interior provincial.
Provincial
López y Girard defendieron la Ley de Presupuesto 2026 en la Legislatura bonaerense
El ministro de Economía de la provincia de Buenos Aires, Pablo López, y el director ejecutivo de la Agencia de Recaudación de la Provincia (ARBA), Cristian Girard, presentaron ante diputados y senadores bonaerense los lineamientos de las leyes de Presupuesto, Impositiva y Financiamiento 2026 ante legisladores bonaerenses. La exposición se realizó junto a la vicegobernadora Verónica Magario y el presidente de la Cámara de Diputados, Alexis Guerrera.
Durante su presentación, López destacó que los proyectos “se enmarcan en una crisis profunda que están padeciendo especialmente las y los bonaerenses, producto de las políticas nacionales de ajuste y recorte de recursos”. El Presupuesto contempla un superávit económico de $1,54 billones, que permitirá financiar el 49% de la inversión de capital del próximo año.
El ministro subrayó la importancia de aprobar estas herramientas para garantizar la continuidad del plan de infraestructura, la sostenibilidad fiscal y el rol de la Provincia como escudo ante la crisis. “Estamos a disposición de las y los legisladores para trabajar en conjunto y aprobar estas herramientas, que son imprescindibles para que el Gobierno de la Provincia continúe siendo un escudo para las y los bonaerenses”, expresó.
El proyecto prevé una inversión de capital de $3,2 billones, con una fuerte orientación hacia áreas esenciales como Promoción y Asistencia Social ($1,7 billones), Salud ($1,7 billones), Educación ($1,3 billones) y Seguridad y Servicio Penitenciario ($1,4 billones). Además, se destinarán $60 mil millones a políticas productivas.
Por su parte, Girard explicó los principales ejes de la Ley Impositiva 2026, destacando una medida central: la baja de la Patente Automotor, que beneficiará a tres de cada cuatro bonaerenses. “Estamos bajando nominalmente la patente al 75% de las y los propietarios de vehículos, gracias a una reformulación de las tablas”, señaló el titular de ARBA.
El funcionario explicó que la iniciativa corrige los saltos de alícuota generados por la suba del precio de los autos y la falta de actualización durante 2025. “Esta medida recompone la equidad, protege a los sectores medios y evita que la presión impositiva recaiga desproporcionadamente sobre ellos”, agregó.
El nuevo esquema plantea pasar de 15 tramos a 5, con una alícuota mínima de 1% y máxima de 4,5%, lo que ubica a la provincia entre las de menor costo de patente del país. En cuanto al Impuesto sobre los Ingresos Brutos, no se prevén incrementos de alícuota para ninguna actividad, manteniendo el régimen de alícuotas diferenciadas e incorporando una actualización de tramos del 40%, que beneficiará a 46.000 PYMES.
Finalmente, la Ley de Financiamiento busca mantener la sostenibilidad de la deuda provincial y garantizar el cumplimiento de las obligaciones financieras de la Provincia de Buenos Aires.
Provincial
Larroque pidió aprobar el Presupuesto bonaerense 2026 y refinanciar la deuda que dejó Vidal
El ministro de Desarrollo de la Comunidad bonaerense, Andrés Larroque, advirtió que “se hace acuciante poder contar con la ley de Presupuesto y de refinanciamiento de la deuda” para el año 2026, debido a que “estamos en una situación muy delicada”.
El funcionario recordó que este año la Legislatura bonaerense dejó al gobierno sin esas herramientas y subrayó que “el Presupuesto es un ordenador de la gestión y, a diferencia de lo que ha sido a nivel nacional, la voluntad del Gobernador es que el pueblo conozca cuáles son las intenciones del Ejecutivo en términos de asignación de recursos”.
En ese marco, Larroque destacó que “en este contexto de crisis y recesión por las políticas de ajuste que tantas dificultades nos trae día a día, es fundamental el refinanciamiento de la deuda que nos dejó Vidal”, y explicó que “sin ese instrumento tendríamos que afectar recursos que son imprescindibles —en materia de asistencia social, así como en las distintas prestaciones del gobierno provincial— para cubrir esos vencimientos”.
Asimismo, alertó que “a la histórica ecuación de reparto injusto de recursos contra la Provincia se le agrega una caída pavorosa de la recaudación por las políticas del gobierno nacional”, además de “la quita ilegal y discrecional de recursos de la Nación a la Provincia en una cuestión gravísima que perpetra el presidente Milei hacia los 17 millones de bonaerenses”.
Críticas a Milei y a Santilli
Tras las declaraciones del ministro del Interior, Diego Santilli, quien aseguró que el presidente no invitó a Axel Kicillof al encuentro con gobernadores por no haber firmado el Pacto de Mayo, Larroque respondió que “me gustaría saber qué significó ese acuerdo, porque aquellas provincias que sí fueron también se vieron perjudicadas por el gobierno nacional”.
Para el dirigente peronista, “esto tiene que ver con chicanas y argumentos falaces porque no pueden explicar por qué motivo se deja afuera de esta convocatoria a un grupo muy reducido de provincias”, al tiempo que recordó que “el Gobernador se ha cansado de pedirle reuniones al presidente Milei”. Y sentenció: “Para trabajar siempre estamos, las chicanas se las dejamos a Santilli”.
“Nos gobierna una fuerza de ocupación”
El ministro también lanzó duras críticas al gobierno nacional al afirmar que “nos gobierna una fuerza de ocupación”. En ese sentido, denunció que “la intervención del gobierno de Estados Unidos no solo es en materia económica-financiera, sino también política”, y sostuvo que “se ven los dedos del país del norte en todo esto”.
Según explicó, “lo hicieron previo a las elecciones y ahora con estos cambios de gabinete están ordenando un dispositivo político que venía teniendo muchos problemas, tratando de seducir a ese sector que había tomado una mirada precautoria respecto del gobierno nacional, poniendo a una figura referenciada con el macrismo como Santilli”.
Larroque remarcó que “están buscando aislar a Axel Kicillof, que emerge como la esperanza de la reconstrucción de un proyecto nacional en la Argentina”.
Respecto de la discusión interna en el peronismo, el exdiputado nacional planteó que “a todos nos encantan los debates, pero hay 17 millones de bonaerenses que esperan respuestas del gobierno de la Provincia, así como el resto de los argentinos, que esperan poder ver con esperanza una salida en 2027”.
Por eso consideró que “el peronismo debe terminar esta fase de transición y debate para ofrecer una propuesta constructiva que nos muestre un camino de futuro, porque nadie quiere seguir enredado en discusiones que no han mostrado resultados prácticos”.
Provincial
Kicillof presentó el Presupuesto 2026 y pidió a la Legislatura “las herramientas necesarias para seguir cuidando a los bonaerenses”
El gobernador Axel Kicillof encabezó la presentación de los proyectos de Presupuesto, Ley Impositiva y Financiamiento 2026, y advirtió que la provincia atraviesa “una emergencia económica y una crisis productiva como consecuencia de las políticas del Gobierno nacional”. En ese contexto, reclamó a la Legislatura “las herramientas necesarias para seguir trabajando por el bienestar de los bonaerenses”.
El acto se realizó en el Salón Dorado de la Casa de Gobierno, junto a la vicegobernadora Verónica Magario, el ministro de Economía Pablo López, el ministro de Gobierno Carlos Bianco, y el presidente de la Cámara de Diputados bonaerense, Alexis Guerrera.
“El presidente Milei recortó fondos que son de los bonaerenses”
Kicillof denunció que “el presidente Javier Milei recortó de manera ilegal fondos que alcanzan los $13 billones y que destinábamos a educación, salud, seguridad y jubilaciones”. Y subrayó: “Debe comprender que no se los robó a este gobernador, sino a todos los bonaerenses”.
Además, advirtió sobre la caída en la recaudación provincial producto de la recesión: “Estamos ante una situación inédita, en la que cada vez hay más necesidades, pero menos recursos para atenderlas”.
El mandatario remarcó que “allí donde el Gobierno nacional abandona, el Gobierno provincial y los intendentes damos la cara todos los días”, y pidió acompañamiento para poder “refinanciar los vencimientos de deuda sin afectar el presupuesto”. “No vamos a cambiar nuestras prioridades —agregó— y vamos a seguir trabajando para dar respuestas a las necesidades de nuestro pueblo”.
Los ejes del Presupuesto Bonaerense para el 2026
El proyecto presentado por el Ejecutivo bonaerense contempla una inversión total de más de $3 billones en obra pública, con énfasis en educación, salud, infraestructura y políticas sociales. Entre los principales puntos se destacan:
- Obra pública: inversión de $3,2 billones, con continuidad del programa Escuelas a la Obra, la reurbanización de barrios populares, obras hídricas y de saneamiento, pavimentación y mantenimiento de rutas y caminos rurales.
- Protección social: $1,7 billones para políticas alimentarias y programas de asistencia a sectores vulnerables.
- Salud: $1,7 billones para infraestructura hospitalaria, equipamiento y programas como Salud Digital Bonaerense y Medicamentos Bonaerenses.
- Educación: $1,3 billones destinados a ampliar la jornada completa, extender la educación inicial desde los tres años y finalizar obras paralizadas por la Nación.
- Seguridad: $1,4 billones para fortalecer la Policía y el Sistema Penitenciario Bonaerense.
- Producción: $60.000 millones para políticas productivas, con participación de los ministerios de Desarrollo Agrario, Producción y Trabajo, junto al Banco Provincia.
Ley Impositiva y de Financiamiento
El ministro Pablo López explicó que la Ley Impositiva 2026 mantiene el principio de no aumentar la carga tributaria, con foco en aliviar a los sectores productivos y corregir los desajustes derivados de la no aprobación del presupuesto anterior.
En tanto, la Ley de Financiamiento apunta a garantizar el cumplimiento de las obligaciones financieras y mantener la deuda provincial “en niveles sostenibles”.
López sostuvo que estas iniciativas son “herramientas indispensables para sostener la educación, la salud, la seguridad y la obra pública en un contexto nacional crítico”.