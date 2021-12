Apps de citas con métodos de encontrar pareja poco comunes

Los usuarios de Internet de hoy en día que aún no están familiarizados con las plataformas de citas en Internet, suelen cometer el mismo error: elegir las plataformas con mayor número de usuarios. A primera vista, todo tiene lógica, cuántos más usuarios, más oportunidades de encontrar a tu alma gemela. Pero la realidad es bien distinta.

Las páginas web y apps de citas con muchos usuarios tienen una serie de desventajas:

Dificultad para encontrar pareja debido al gran número de usuarios. Puedes pasar horas en vano estudiando decenas y cientos de perfiles, pasando fotos de chicas / chicos y aun no encontrar a alguien para ti. Mucha gente que no busca conocer a nadie en serio o comenzar una relación. En las plataformas como Tinder y Badoo, muchos están buscando una “cita rápida sin obligaciones”. Esto no es para todo el mundo. Estafadores, trolls de Internet y otros usuarios inapropiados. Cuánto más grande y más popular sea la plataforma, más hay. Esto puede estropear la experiencia de ligar en Internet.

Además, merece la pena acordarse del anonimato, la seguridad y la privacidad. Desafortunadamente, muchas de las páginas web y apps de citas populares tienen problemas con esto.

¿Qué pueden hacer aquellos que buscan tener una relación seria y no están preparados para tener que soportar las desventajas mencionadas?

Plataformas de citas altamente especializadas: la mejor opción para encontrar gente seria y prometedora

En los últimos años, la demanda de páginas web y aplicaciones de citas para casos específicos ha crecido activamente, hechas para una categoría específica de usuarios, sus intereses y sus preferencias. El volumen de usuarios, como norma, es mucho más pequeño pero es de mayor calidad. Las posibilidades de conocer a gente interesante son mucho mayores.

Hemos recopilado algunas de las páginas web y apps especializadas más interesantes para ti. ¡Vamos a verlas!

Once

Una app que usa tu lista de intereses y crea un perfil emocional basándose en ellos. Cuando el perfil está creado, Once te ofrece una vez al día una persona que pudiera interesarte para conocer. La app ha recibido numerosas opiniones positivas de medios como Vanity Fair, Elle y Glamor. El número de usuarios activos excede los 10 millones y sigue creciendo.

Toffee

Una app de citas para iOS bastante inusual, hecha para gente que ha estudiado en colegios privados. A primera vista, la propuesta es extraña pero cuando la estudias en más detalle, tiene mucho sentido, después de todo, los intereses, la forma de pensar e incluso las peculiaridades de la comunicación de estas personas, incluso por muy poco, suelen ser diferentes. El hecho de que hayan desarrollado una plataforma de citas especial para ellos, ¡es genial!

Luxy

La aplicación Luxy se posiciona como una plataforma de citas para la élite, gente rica y exitosa que comprende su propio valor. El popular presentador de televisión Jimmy Kimmel dijo sobre Luxy que es una app exclusiva para el 1% de los mejores. Claro que, esto se puede ver como una forma de intentar dividir a los que valen la pena de los que no, aunque las aplicaciones como Luxy tienen su lugar.

Bristlr

Esta es tal vez una de las apps de citas más inusuales de nuestra colección. Bristlr es una plataforma de citas para hombres con barba y chicas a las que les gustan las barbas de los hombres. Esto quiere decir que si eres un hombre y no tienes barba, no puedes usar Bristlr. Por supuesto, se puede engañar al sistema, pero, ¿cuál es el objetivo? En general, es una aplicación interesante que ya ha tenido cobertura en medios como la BBC, Cosmopolitan, MTV News, Elle y otros medios populares.

Metal Dating

Es una aplicación de citas indispensable para los amantes de la música heavy metal. Los desarrolladores de Metal Dating están convencidos de que tener gustos musicales en común es una parte importante para el éxito a la hora de ligar y tener citas. Al contrario, tener gustos diferentes puede crear una ruptura en una relación. Tienes que admitir que, es muy difícil imaginar una pareja en la que el hombre escuche Iron Maiden o Black Sabbath y la chica adore, por ejemplo, BTS. No negamos que estas parejas puedan existir y seguramente sean felices juntos.

CanDoBetter

Una app de citas altamente controvertida pero bastante interesante donde puedes encontrar una pareja mejor que la que tienes actualmente. Puedes crear tu propio perfil y añadir información de tu pareja actual. Otros usuarios de CanDoBetter pueden votar por quién creen que es mejor para ti. Con la persona que obtiene más votos puedes empezar una comunicación. Desde un punto de vista moral, esto no es correcto pero no podíamos dejar de mencionar esta aplicación en una lista de apps inusuales para ligar.

Date My Pet

Una app de citas popular entre los dueños de mascotas. Aquí no solo creas tu propio perfil sino que también hablas sobre tu mascota. Entonces puedes encontrar gente interesante para pasear a vuestras mascotas juntos, hablar sobre ellas y tener un rato agradable con gente afín. Una gran ventaja de Date My Pet es la oportunidad de no solo incrementar la calidad de tu tiempo de ocio sino también el de tu amigo de cuatro patas.

Bazoocam

Bazoocam se encuentra entre los mejores videochats al azar. Al principio, era popular solo en Francia pero empezó a atraer usuarios de otros países. En la página web de Bazoocam, puedes charlar cara a cara con tu cámara web, jugar a juegos en líneas con otros usuarios, conectar a la retransmisión de video de otros usuarios o comenzar tu propia retransmisión para otros usuarios.

Shagle

Un video chat bastante simple con un filtro de búsqueda de usuarios por sexo, por localización en más de 70 países y regalos virtuales que puedes enviar a los usuarios que te gusten. Si tienes una cuenta premium puedes ir a un chat solo con chicas. Es verdad que a veces hay perfiles falsos y bots aquí, por lo que tienes que tener cuidado. Otra gran desventaja de Shagle es la falta de apps para teléfonos móviles. Desde un smartphone, tienes que usar la versión web, lo cual no es muy cómodo.

CooMeet

Este videochat internacional es una verdadera bendición para los hombres solteros que buscan conocer chicas. Al contrario que otros video chats al azar, CooMeet nunca te conectará con otros hombres y todas las chicas, para poder usar la plataforma кумит.рф/es deben verificar su información personal, lo cual elimina la aparición de perfiles falsos y bots en la plataforma.

Hagamos un resumen

Hoy en día existen más de 8.000 páginas web y aplicaciones de citas y video chats en el mundo. Existen algunos bastante populares y otros que son para audiencias más específicas. Te recomendamos que uses ambos tipos.

Plataformas grandes como Badoo, Tinder, Bumble y otras vienen bien para aquellos que comprenden los principios básicos de las apps de citas y cómo funciona todo. Las plataformas específicas, la elección para aquellos que buscan encontrar rápidamente a gente afín, están preparadas para gente que busca conocer a gente y tener relaciones serias.

También te recomendamos combinar páginas web y apps de citas clásicas con videochats. Ofrecen diferentes formatos de comunicación y pueden satisfacer las necesidades del usuario de Internet más exigente y sofisticado. La única diferencia es que las plataformas de citas ofrecen más ajustes para una búsqueda más específica, mientras que los video chats ofrecen más servicios aleatorios, aunque hay que recordar que las posibilidades de conocer gente interesante e incluso un alma gemela no son menores.