Apareció otro delfín muerto en la playa y turistas lo sacaron del mar

En Saladillo se registró un extraño episodio de violencia cuando un hombre golpeó a su hija en la vía pública para recriminarle que no llevaba el casco puesto. “Prefiero pegarle una piña y que no se mate”, se justificó.

La situación ocurrió el pasado miércoles a las 21 horas, cuando un padre intentaba quitarle la moto a dos jóvenes que venían circulando en moto sin casco sobre la calle Belgrano casi intersección con Almafuerte, en la ciudad bonaerense Saladillo.

El hombre los interceptó, les sacó la moto y le pegó a una joven una piña y una patada en el suelo. Ante el cuestionamiento de otras personas presentes en el lugar, el agresor reveló que era su propia hija.

“Estoy cuidando a mi hija y no quiero que se mate. Prefiero pegarle una piña y que no se mate, entendés. No quiero que se mate querida”, aseguró visiblemente alterado.

El video se viralizó en redes sociales y generó todo tipo de críticas contra el agresor.