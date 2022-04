“Ambientalismo popular”: Kicillof y Vilar presentaron el plan de gestión del nuevo Ministerio de Ambiente

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, encabezó este viernes junto a la ministra Daniela Vilar el acto de presentación del Plan de Gestión del Ministerio de Ambiente. Fue en el Estadio Único “Diego Armando Maradona” de La Plata, con la participación del diputado nacional Máximo Kirchner; el ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación, Juan Cabandié; la vicegobernadora Verónica Magario; y el jefe de Gabinete, Martín Insaurralde. ¿De qué se trata el “ambientalismo popular”?

En ese marco, Kicillof destacó que “la creación del Ministerio de Ambiente obedeció a la comprensión de la centralidad y del papel estratégico que tiene la cuestión ambiental en este momento histórico de nuestra provincia, que es la locomotora industrial y agropecuaria de la Argentina”, y agregó: “Para nosotros no existe una contradicción entre impulsar la producción y cuidar el ambiente: vamos a producir más y a distribuir mejor, con inclusión social y atentos a la sustentabilidad”.

Los principales ejes del plan son: la gestión de residuos; el fortalecimiento de áreas naturales protegidas y la perspectiva ambiental en espacios verdes; la protección de humedales; la transición ecológica y el cambio climático; la alimentación sustentable; la educación ambiental y la participación ciudadana; y la consolidación de una producción sustentable.

“El trabajo del Ministerio de Ambiente debe ser transversal a todo el Gobierno de la Provincia para que cada una de nuestras políticas tenga una impronta de sustentabilidad”, subrayó el Gobernador, al tiempo que indicó: “Vamos a articular también con los 135 municipios bonaerenses para abordar las distintas problemáticas que enfrenta nuestro territorio”.

En tanto, Vilar resaltó: “La crisis ambiental es un hecho innegable: sus efectos impactan en la realidad política, económica y social, profundizando las situaciones de pobreza y desigualdad. Por eso, en la Provincia de Buenos Aires se creó un Ministerio de Ambiente con el objetivo de trabajar distintas líneas de acción que apunten a mejorar la calidad de vida de nuestro pueblo en los 135 municipios, con las voces de la ciudadanía como protagonistas, con inclusión social, soberanía y Buen Vivir para todas y todos los bonaerenses”.

Respecto a la Gestión de Residuos, el programa incluye la separación en origen y recolección diferenciada; el fortalecimiento institucional y promoción ambiental de la gestión de residuos; la promoción de un modelo de economía circular para el valor agregado de los mismos; el financiamiento y provisión de equipamiento básico para la recolección en barrios populares; y la generación de infraestructura que apoye el trabajo que realizan allí recuperadores y recuperadoras urbanos.

También se establece el aprovisionamiento de maquinarias y equipamiento básico para el trabajo en los basurales y la optimización de la gestión de los basurales municipales, la consolidación de consorcios y rellenos sanitarios.

“Queremos construir una transformación profunda que le cambie la vida a nuestro pueblo. Vamos a hacer una revolución ambiental en nuestra Provincia”, enfatizó la ministra y añadió: “Vamos a construir acciones que sienten las bases para una política de Estado enmarcada en el ambientalismo popular junto con todos los actores sociales clave para construir un gran consenso ambiental”.

Asimismo, se trabajará en robustecer el Sistema de Áreas Naturales Protegidas e incorporar la perspectiva ambiental en los espacios verdes. La agenda involucra también el desarrollo de una Estrategia Provincial de Humedales junto a los municipios, las comunidades, trabajadores y cooperativas; políticas de Transición Ecológica y Cambio Climático y promoción de una Alimentación sustentable a través del Programa “Miryam Kita Gorbán” de instalación de huertas agroecológicas en parques, espacios verdes, instituciones, comedores, merenderos, escuelas y jardines.

Además, Kicillof aseguró que mediante un trabajo interministerial se presentará el Plan Integral de Manejo del Fuego y anunció proyectos de ley vinculados al cuidado del ambiente. Entre ellos, destacó la Adaptación y Mitigación al Cambio Climático; un marco para mejorar las condiciones de trabajo de las y los guardaparques; y la Gestión de Envases con Inclusión Social para atacar la problemática de los basurales a cielo abierto.

El gobernador planteó también la coordinación con el sector industrial y las PyMEs para profundizar programas destinados a la reconversión sustentable de los procesos productivos; el desarrollo de políticas públicas de crecimiento industrial y soporte a la producción; el impulso al tratamiento de los efluentes y a la gestión de residuos; la evaluación de impacto ambiental de las obras industriales; y el tratamiento del riesgo socio-ambiental de los procesos productivos. Asimismo, afirmó que la Provincia avanzará con el desarrollo tecnológico de laboratorios móviles y fijos de última generación para la evaluación de la situación del agua, el aire y los suelos, lo que permitirá proponer medidas y mitigar daños en casos de emergencias.

Por último, Kicillof resaltó que “el crecimiento con inclusión social y el ambientalismo popular son dos caras de la misma moneda. El Estado debe ocuparse de cuidar el ambiente, ya que cuando se deterioran los recursos los que más sufren son quienes viven en mayor estado de vulnerabilidad”.

El mayor desafío para el ambientalismo dentro de una organización política del campo nacional y popular es abordar estas complejidades sin quedar reducido a una posición defensiva o testimonial. Proponer un “ambientalismo popular” implica no solo distinguirse del ambientalismo liberal o greenwashing que se termina donde empiezan los intereses del poder económico concentrado, o de aquel que critica y se opone por izquierda pero no construye alternativas realizables. Es influir en grandes decisiones, construir poder popular, ampliar las discusiones y no perderse en el camino del posibilismo.

Estuvieron presentes autoridades nacionales; integrantes del gabinete provincial; legisladores bonaerenses; intendentes; concejales; y representantes de sindicatos y organizaciones sociales.