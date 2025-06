Alexis Guerrera advirtió que el peronismo puede perder “por 20 puntos” si va dividido en Provincia

El presidente de la Cámara de Diputados bonaerense, Alexis Guerrera, llamó a la unidad de Unión por la Patria (UxP) de cara a las elecciones legislativas, alertando sobre los riesgos que implicaría una división del espacio en el escenario político de la provincia de Buenos Aires. “¿Queremos salir a 20 puntos del espacio a la derecha? En ese caso, vayamos separados”, advirtió.

“Esto es responsabilidad de todos. Todos tenemos que hacer un esfuerzo. Quedan dos años de gobernar la Provincia y UxP no se puede dar el gusto de ir dividida por los bonaerenses. Si nos dividimos, LLA va a ingresar a la Legislatura y los Concejos y no va a haber quien contenga la motosierra”, advirtió el dirigente massista en entrevista con la AM 750.

Guerrera también alertó sobre la consolidación de La Libertad Avanza (LLA) en alianza con sectores del PRO: “Veo que LLA en su alianza con el PRO suma sectores dispersos, le aporta estructura territorial para tener un armado más sólido. Si vamos separados y gana LLA, ¿quién puede seguir gobernando con holgura?”, se preguntó, y remarcó: “Es preservar el electorado que tenemos y no nos quiere ver rotos”. En ese sentido, insistió en que “hay que poner un límite en septiembre. Está en juego la Provincia y su gobernabilidad”.

El titular de la Cámara Baja provincial recordó la importancia de la unidad lograda en 2019 y su impacto en el presente. “No es con ánimo de tirar leña al fuego, pero un funcionario dijo que todavía duele la unidad de 2019, pero esa es la unidad que permitió a Axel ser gobernador y atravesar hoy su segundo mandato. La estrategia electoral no fue mala”, subrayó.

Finalmente, fue contundente al plantear los posibles escenarios: “¿Queremos salir a 20 puntos del espacio a la derecha? En ese caso, vayamos separados. La unidad tiene que ser en preservar los intereses de quienes representamos. Mientras nos alejemos de entender a nuestro electorado, nos va a ir peor”.