Alejandro Salcedo de UDOCBA: “La gestión de Kicillof en educación se podrá evaluar en base al financiamiento”

El secretario General de la Unión de Docentes de la Provincia de Buenos Aires (UDOCBA), Alejandro Salcedo, habló con Todo Provincial RADIO. El dirigente gremial se refirió al tercer aniversario de la muerte de Sandra y Rubén en Moreno, la situación edilicia actual de las escuelas bonaerenses, la cuestión salarial y el cumplimiento de los protocolos en el marco de la pandemia.

A tres años del fallecimiento de Sandra Calamano y Rubén Rodríguez producto de una explosión en la escuela N°49 de Moreno, el titular de UDOCBA recordó: “Sandra y Rubén estaban preparando el desayuno para que cuando llegaran los alumnos estuviera todo listo. Esa era la tarea que estaban realizando cuando se produjo la explosión”.

“Fue una situación absolutamente evitable. Si hubieran mandado a un gasista matriculado se habrían salvado estas vidas muy valiosas. Pero al gobierno de Vidal no le importaba la educación, perseguía a los docentes y les rebajó el salario. En ese marco se produjeron estas muertes”, remarcó el referente del gremio docente.

Y señaló: “Seguimos reclamando justicia y que los responsables sean condenados. Esto no puede quedar sin una respuesta para los familiares y los trabajadores de la educación en su conjunto”.

Alejandro Salcedo: “La situación edilicia de las escuelas no tuvo una mejora sustancial”

Salcedo recordó que cuando Kicillof asumió como gobernador hizo una mención a Sandra y Rubén y se comprometió a resolver los problemas de infraestructura escolar. “Al mes lanzó el programa Escuelas a la Obra pero al poco tiempo inició la pandemia. Estamos pidiendo que se nos informe el grado de avance porque nosotros seguimos viendo infinidad de escuelas con problemas edilicios. En La Plata hay unas 50 escuelas que no pudieron volver a la presencialidad por distintos problemas”, advirtió.

Y reforzó: “La situación edilicia de las escuelas no tuvo una mejora sustancial que permita hablar de un cambio drástico. Se han tomado medidas para enfrentar cuestiones de primera necesidad pero todavía falta mucho. El gobierno debe avanzar con las refacciones necesarias en forma urgente para que las escuelas estén en condiciones”.

Inversión en educación y mejora salarial

Con respecto a la cuestión salarial de los docentes, el secretario General de UDOCBA manifestó: “Estamos esperando la convocatoria que el gobernador prometió para agosto. Esperamos que sea lo más pronto posible y que no se demore hasta fin de mes porque sería importante que se implemente con el próximo salario”.

Y remarcó: “Debe permitir a los docentes recuperar el poder de compra porque el salario se está deteriorando mes a mes por una inflación que impacta más en los bienes de primera necesidad”.

Salcedo consideró que la pandemia “hace difícil una evaluación” de la gestión del gobierno en materia educativa. Sin embargo, advirtió: “Uno de los puntos que más reclamamos es la provisión de insumos tecnológicos. La cuarentena transparentó la necesidad primordial de contar con equipo informático. En Argentina ya existió un programa como el Conectar Igualdad que apuntaba a achicar la brecha digital. Si se hubiera continuado otra sería la situación de la educación actual. Este gobierno debe poner financiamiento en serio para retomar ese programa”.

“La gestión de Kicilof en educación se podrá evaluar en base al financiamiento, sino no se cumplirá lo que prometió el gobernador al inicio de su gestión. Esperamos que en la paritaria de agosto se verifique una recuperación real del poder adquisitivo del salario y que en todas las demás áreas también haya una inversión importante”, analizó el dirigente sindical.

“La educación debe ser una prioridad y es fundamental que se cuenten con los recursos necesarios. Debe haber mayor designación de docentes para bajar la sobrecarga de tareas porque eso atenta contra la calidad educativa y también la salud de los trabajadores. Todo esto dependerá de una decisión política para aumentar el financiamiento de la educación”, destacó Salcedo.

Clases presenciales

El titular de UDOCBA explicó que en la Provincia de Buenos Aires “volvieron las clases presenciales en todos los distritos pero se mantienen las burbujas y las demás medidas de cuidados establecidas en el protocolo”, y comparó: “En Capital en cambio se vuelve a una presencialidad total”.

Sobre esta medida tomada por el gobierno porteño de Horacio Rodríguez Larreta, Salcedo expresó: “Es una decisión en línea con lo que ha demostrado hasta ahora, una falta total de cuidado. En Capital Federal ya aparecieron casos de variante Delta. Además sigue alta la cantidad de fallecidos. Es una postura ideológica en contra de las medidas de cuidado. Es lo mismo que hizo Vidal al no enviar gasistas a revisar las escuelas y terminó explotando una garrafa. Ojalá no pase pero es muy difícil que no haya un gran rebrote sino siguen las medidas de cuidado”.

“Según datos oficiales, el 90% de los trabajadores de educación están vacunados con primera dosis. La vacunación es el elemento más importante pero el virus puede seguir circulando. Por eso es clave que se sigan cumpliendo de manera estricta todos los protocolos”, concluyó.