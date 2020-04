Albisu sobre los vencimientos en las tarjetas de crédito sugirió a los consumidores “adhieranse a los 3 meses de gracia”

Días atrás el Banco Central de la República Argentina informó sobre una resolución para el pago de las tarjetas de crédito otorgando 3 meses de gracia para quienes no pueden pagar y 9 cuotas con interés. Sobre esta medida hablamos en TODOPROVINCIALRADIO con el abogado y especialista en Defensa del Consumidor, Hernán Albisu quien expresó “no se complique en hacer un esfuerzo en pagar la tarjeta teniendo esta posibilidad; utilicen ese dinero para afrontar cuestiones más urgentes que es la alimentación, medicamentos, que lamentablemente no tiene espera”.

Sobre las medidas del gobierno, Hernán Albisu sostuvo “Esto se enmarca dentro de la crisis que generó el coronavirus y la cuarentena que no permite realizar la mayoría de las actividades restringiendo generar ingresos para que los consumidores puedan cumplir con sus obligaciones.

“En ese marco se dictaron diferentes medidas y más que nada legislación de emergencia, Decretos de Necesidad y Urgencia, que por ejemplo suspendieron los cortes de servicios, luz, gas, agua, telefonía celular, fija, tv por cable y también se pospuso para todos aquellos que tenían vencimiento de las tarjetas de crédito desde el 20 de marzo hasta el 13 de abril”, dijo el especialista en Defensa del Consumidor en TODOPROVINCIAL RADIO, conducido por Mariano Gandini.

A raíz de que se pospone la cuarentena, el BCRA dicta una medida que establece que todos los vencimiento de tarjetas de crédito que se vencían el 13 de abril, se podrán postergar por 3 meses de gracia, o sino los bancos deberán por solicitud de los clientes, financiar 9 cuotas del 45% anual.

Hernán Albisu tomó como “muy acertada” la decisión del gobierno y a los consumidores sugirió “Al que tiene la obligación y hoy no le está entrando dinero, porque la realidad es que está todo parado, le diría que no se complique en hacer un esfuerzo en pagar la tarjeta teniendo esta posibilidad; y utilizar ese dinero para afrontar cuestiones más urgentes que es la alimentación, medicamentos, que lamentablemente no tiene espera”.

Y remarcó “La tarjeta puede esperar, renegociar montos, la comida y los medicamentos no te esperan”.

El abogado especialista en defensa de los consumidores dejó en claro que “Aquel que tiene y no le genera ningún problema, es aconsejable que pague porque no se le juntan los vencimientos; pero el que tiene que hacer un esfuerzo, que utilice esta resolución y vaya viendo cómo se va desarrollando porque esto es totalmente anormal”.

“Por lo menos te da margen en el día a día y no sacas plata del bolsillo para hacer un gasto y poder hacer otras erogaciones que son indispensables”, comentó el ex legislador provincial.

“Tenemos que pensar hoy en lo esencial, todo lo demás pasa a ser secundario. No sabemos que va a pasar, si se va a extender la cuarentena o no, si se va a ir normalizando la situación del país o cuando”, dijo Hernán Albisu a TODOPROVINCIAL RADIO.

Por último, el ex titular de las oficinas de Defensa del Consumidor de la ciudad de La Plata y Trenque Lauquen concluyó “Me parece prudente que los consumidores en vez de sacar plata de su bolsillo y la tomen a esta resolución, no quedan en mora, no se les cobra interés, se congela y pasan a tener tres meses de gracia”.

