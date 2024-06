Alberto Sileoni: “Vamos trabajar con un sistema más parecido al de la universidad”

En declaraciones con Radio Provincia AM1270, el director general de Cultura y Educación bonaerense, Alberto Sileoni, defendió los cambios en el régimen académico de las escuelas secundarias a partir del 2025 y manifestó que “el hecho de que no haya más repitencia no significa que no haya exigencia”.

Para el funcionario provincial, se trata de “un cambio necesario” y precisó que “el año pasado hicimos una encuesta a más de 12 mil docentes, y el resultado arrojó que el 92% pensaba que había que dejar atrás este modelo de escuela que tiene 100 años”.

Sileoni consideró que “la repitencia es un sistema injusto y ni siquiera hay dos bibliotecas respecto de su utilidad. Todos coinciden que los alumnos que repiten no aprenden más”. Sin embargo, indicó que “es impactante ver cómo hay un sentido común que se aferra a esto”.

Luego, explicó que con el nuevo sistema “la materia que aprobás, no la tenés que recusar” y comparó: “Hoy aprobás por materia, pero cuando repertís, lo hacés en bloque. Si como alumno apruebo matemática de primero, pero tengo que repetir el año porque me llevé más de tres, el próximo ciclo lectivo tengo que volver a aprobar matemática de primero, lo cual es un sinsentido importante”.

En ese contexto, el ministro apuntó: “Tomamos la definición de salir de esto y trabajar con un sistema más parecido al de la universidad, con algo muy destacable: no vamos a dejar en banda a los alumnos como en la universidad, donde ya son una persona adulta y tienen más autonomía”. Por el contrario, sostuvo que “en la secundaria los vamos a acompañar”.

En tal sentido, aclaró que “si deben hasta 4 materias que no han aprobado y están pendientes, se van a intensificar con la ayuda de docentes que los van a acompañar en el proceso. Y si tienen más de 4 ó 6, se va a sentar a los alumnos acompañados de su familia con un Equipo de Orientación para ver cómo seguimos”. De todos modos, advirtió que en ese caso “van a tener que cursar alguna materia en contra turno o los sábados”, por cuanto “si son más de 4 materias vas a tener que recusar algunas”.

De este modo, subrayó que “ratificamos la convivencia y volvemos a la nota numérica”. Al respecto, informó que “se van a tener que sacar por lo menos un 7 en cada cuatrimestre (no vale el promedio 6 y 8)”. Por lo tanto, reiteró que “no es un regalo. Es más exigencia pero con más acompañamiento. No los dejamos solos”.

Por otra parte, anunció que el nuevo sistema contará con mayor inversión para el cuerpo docente. “Tenemos el ejemplo de lo que hicimos en la pandemia, donde teníamos unos módulos para que los docentes reforzaran los aprendizajes”, señaló, y aportó: “Vamos a trabajar con esos módulos para acompañar a los estudiantes en ese momento más frágil de su carrera porque mientras a un pibe de clase media le va mal en física, tiene un profe particular, pero un pibe de los sectores más carecientes tienen que poner el pecho solo. A ese lo vamos a acompañar y no le vamos a regalar nada”.