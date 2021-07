Alberto Gelené pide un lugar en la lista del Frente de Todos: “La disposición y la trayectoria las tengo”

Todo Provincial RADIO entrevistó al intendente de Las Flores, Alberto Gelené. El histórico dirigente anticipó sus intenciones de competir en las elecciones legislativas de este año por una banca en el Senado bonaerense.

“Me gustaría representar a la región y también a los intendentes de nuestro espacio. La disposición y la trayectoria la tengo”, aseguró Gelené ante la consulta de si le gustaría ser candidato en las elecciones legislativas que se aproximan.

“Uno siempre puede sumar desde la experiencia y la representación regional es importante en el poder legislativo. Yo estuve en el Ministerio de Infraestructura y tengo mucho trabajo regional por lo que creo que puedo hacer muchos aportes. Es importante que no todo se concentré en las ciudades grandes”, consideró el intendente de Las Flores.

En las próximas elecciones la quinta sección electoral, compuesta por Las Flores y otros 22 municipios, renovará cinco senadores. Actualmente tres de ellos integran la bancada macrista y dos el Frente de Todos.

“En mi cuarto mandato tuve posibilidad de integrar listas legislativas y por diferentes circunstancias no se dio. Quizás esta sea una nueva posibilidad con el compromiso de representar a un amplio sector del centro de la Provincia”, aseguró Gelené que de todos modos consideró que “otros intendentes de la sección también pueden tener aspiraciones legítimas”.

Dos veces con Covid

El intendente de Las Flores viene de superar un segundo contagio de Covid. Sobre esta experiencia, expresó: “En la primera oportunidad tuve baja carga viral pero sin estar vacunado y en la segunda con una carga viral importante pero ya vacunado. Fue una congestión muy fuerte, algo de cansancio y por suerte nada más”.

“Yo me contagié con las dos dosis de la vacuna. Lo que observamos es que no contagié a nadie de mi familia a pesar de que no todos estaban vacunados. Evidentemente la vacuna completa limita el contagio”, remarcó el jefe comunal.

“En Las Flores están bajando los casos”

Sobre la situación epidemiológica de su municipio, Gelené aseguró: “Están bajando los casos y la vacunación es cada vez más amplia. Dentro de las circunstancias de la pandemia estamos teniendo ciertas satisfacciones”.

“Nosotros estamos en Fase 3 y buscamos cumplir todas las restricciones. Sin embargo esto depende mucho de los ciudadanos. Se ha limitado sobre todo la actividad nocturna pero durante el día cuesta que se cumplan todas las restricciones sobre todo en los espacios públicos durante los días de sol”, relató.

Y destacó. “Apostamos a la promoción del cuidado con agentes de distintas áreas municipales y también recalcamos la importancia de la vacunación”.