Alberto Gelené: “En Las Flores ya hay despidos en el sector industrial”

El intendente de Balcarce, Esteban Reino, cuestionó que las medidas del gobierno nacional para «acomodar la macro» no esté acompañado de un plan productivo que permita sostener a las Pymes. «Cuando haya caída de la actividad habrá una caída abrupta de la coparticipación», alertó.

En diálogo con Todo Provincial RADIO, el intendente radical Esteban Reino aseguró: «Balcarce todavía está relativamente bien porque es una ciudad muy productiva, aunque tampoco somos una isla».

Reino señaló que a tres meses del cambio de gobierno a nivel nacional, los intendentes todavía no tienen una vía de contacto institucional con el gabinete de Milei. «Se requiere diálogo para cuestiones importantes como seguridad y desarrollo social», advirtió.

Sobre el perfil del nuevo gobierno, el dirigente radical consideró: «El rumbo que está marcando es un cambio muy profundo. Dicen que están acomodando los números de la macro pero no veo un plan de desarrollo productivo y creo que ambas cosas debería avanzar a la par porque luego será muy difícil».

Además, Reino consideró que el estilo «a fondo» de Milei «sirve para las redes» pero avirtió que «la luna de miel pasa rápido». En ese marco, reprochó: «No se está pensando en la Pymes que en Argentina son muy importantes y en tres meses se pueden fundir».

«Estamos entrando a una etapa de recesión y las tarifas todavía no han sido tocadas», alertó Esteban Reino y anticipó: «El aumento de las tarifas recién se reflejará en mayo y habrá una mayor caída del consumo. Cuando haya caída de la actividad tendremos una merma importantísima, habrá una caída abrupta de la coparticipación».

El intendente explicó que para poder aumentar el salario de los trabajadores municipales de Balcarce se optó por realizar un ajuste abrupto en obra pública. «Pasamos de invertir 80 millones a 3 millones por mes», detalló.

Sin embargo, Reino consideró que este tipo de medidas no son sostenibles en el tiempo. «A mi la gente no me votó para pagar sueldos, esto lo puedo aguantar solo 3 o 4 meses y luego deberé tomar otras medidas que obviamente no le gustará al sindicato de municipales», expresó.

El intendente también cuestionó el sistema de participación privada para avanzar con obras. «Esto de la obra pública a la chilena no va, la gente no puede pagar ni siquiera lo que sale un cordón cuneta. Es imposible hacer obra sin financiamiento del Estado, tienen un gran desconocimiento del Estado y de la idiosincracia argentina».