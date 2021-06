Agustín Simone: “Nuestro gobierno tiene una gran valoración por la planificación”

Por: @MarianoGandini

En dialogo con Todo Provincial el ministro de infraestructura y servicio públicos de la provincia de Buenos Aires, Agustín Simone hizo un repaso de la situación que dejó el gobierno de Vidal en obras, el plan quinquenal que lleva adelante su gobierno y el desafío de gestionar en medio de una pandemia. No se contagió de covid, pero tuvo que lamentar el fallecimiento de su suegro como consecuencia del virus pandémico.

¿Cómo estaba la provincia en materia de obras cuando asumieron?

Cuando asumimos la provincia tenía un problema económico muy grande y el ministerio tenía muchísimas obras paralizadas, mucha deuda con municipios, con proveedores era una situación caótica cuando asumimos.

Con un recorte de presupuesto muy grande de los años 18 y 19, y en marzo tuvimos que salir en modo pandemia, lo que nos obligó mientras aprendíamos sobre el covid, porque en febrero o marzo no teníamos mucha idea de cómo era, como se contagiaba, que iba a pasar, había mucha incertidumbre.

¿Qué les pidió en ese momento el gobernador Axel Kicillof para priorizar ante el panorama de pandemia mundial?

En esa incertidumbre el gobernador nos pidió al ministerio de infraestructura que salgamos a terminar las obras de salud, en hospitales, CAPS, Emergencias, entre otros, porque el objetivo era ampliar las camas de terapia que teníamos 800 aproximadamente, y la meta era duplicarlas, que gracias a dios pudimos superarlas ampliamente porque llevamos más de 2200.

Esa fue nuestra tarea en julio del 2020, donde logramos identificar 125 obras prioritarias, tuvimos que organizar, en un momento faltaron los materiales de la construcción, tuvimos

Había una demanda de gases medicinales, tuvimos que instalarlos, era complejo porque no había proveedores, hubo que organizarse y reorganizar todo.

Me imagino que todo lo que se había planificado al iniciar la gestión, tuvieron que dejarlo de lado y comenzar con un plan de emergencia ¿Eso te cambia todos los objetivos?

Soy muy obsesivo con la planificación, nuestro gobierno y Axel también tiene una gran valoración de la planificación, sin embargo, entendimos rápidamente que la gestión pública es adaptarse constantemente y este fue el caso modelo de cómo te tenés que estar adaptando todo el tiempo a una situación impredecible y que cambia constantemente.

¿El ministerio estuvo a cargo de la distribución de los insumos hospitalarios en todo el territorio bonaerense? ¿Cómo fue la organización?

En un momento no había nada, ni barbijos, ni camisolines, ni gasas, faltaban un montón de insumos y empiezan a llegar los aviones de china, era tan urgente que tuvimos que traerlos en aviones y después comenzaron a llegar los barcos.

Una vez acá había que distribuirlos a toda la provincia, y es muy grande, así que salud puso un centro de aprovisionamiento en el Dique de Ensenada y nosotros utilizamos toda la flota de camiones de vialidad, porque sabíamos que en ese momento no íbamos a salir con obras viales nuevas, y todos los camiones de vialidad se encargaron de llevar los insumos a toda la provincia.

Obviamente, que no están en las funciones de vialidad, ni tampoco en las del ministerio, es un gran ejemplo de cómo tuvimos que gestionar la pandemia y buscarle una solución.

¿Qué rol crees que ocupó el trabajador del Estado durante la pandemia?

Siempre destaco el trabajo de todos los trabajadores del estado, porque si hay algo que se hizo evidente en esta pandemia es que el sector público tiene mucho valor, y los trabajadores del sector público vienen trabajando sin parar desde el día 1. Somos esenciales y no se paró nunca.

Cuando termine la pandemia lo vamos a poder comunicar y poner en valor, porque encima veníamos de años donde parecía que todo lo público era mala palabra, la denostación de todo lo público, esta pandemia demostró que tiene mucho valor, y que además hay cosas que las resuelve solamente el estado; no solo en la argentina, sino en todo el mundo.

Se llega a un momento donde la pandemia continúa, pero las obras se tienen que reactivar, las necesidades de los bonaerenses también son prioritarias y se debe poner en marcha ese motor… ¿Cómo fue ese momento?

El propio gobernador nos planteó, más allá de la pandemia debemos continuar con las obras, y a mitad del 2020 comenzamos con el plan original que habíamos propuesto para las obras en la provincia, la elaboración del plan quinquenal, la definición de las obras más importantes y urgente.

Se inició la licitación de muchas obras, particularmente las viales que fueron las primeras y luego las hidráulicas y demás.

Teníamos un problema; en el ministerio no había proyectos, la gestión anterior no había dejado proyecto en marcha, entonces tuvimos que arrancar de cero. Los ingenieros de las distintas áreas del ministerio tuvieron que ponerse a hacer los proyectos ejecutivos, para hacer los pliegos y salir a licitar.

Llevamos más de 120 licitaciones en vialidad solamente, terminamos obras en salud y comenzamos licitaciones nuevas que es una de las prioridades, en hidráulicas, obras y cloacas, reactivamos viviendas, con más de 6 mil paralizadas, de provincia y de nación.

Hoy estamos haciendo aperturas de obras y licitaciones todos los días, en un plan quinquenal armado.

Axel nos pidió que hagamos las obras que dejen una marca en la provincia, esas obras postergadas; las viales o hidráulicas que vamos a estar construyéndolas varios años, obras de gran envergadura.

¿Cómo avanza la obra en el Río Salado, que es quizás la más importante en materia hidráulica para la provincia?

La obra del salado que fue tan promocionada por el gobierno anterior, la parte que le correspondía a la provincia tenía un avance del 6%, una obra tan hablada por todos los canales de televisión, tenía solamente 6% real, y hoy está en más del 50% de avance, o sea, que nosotros en un año de pandemia pudimos hacer más que el gobierno anterior en 4 años que se la pasó contándola y que había llegado al 6% con toda la furia.

Tenemos reactivadas las obras en el Río Reconquista, en el Río Matanza, iniciamos las obras en el Río Luján que nunca las habían iniciado. Otras obras importantes que habían dejado paralizada y la reactivamos son las rutas 11 y 56 que se terminan antes de fin de año.

Otra gran demanda en nuestra provincia son las viviendas. ¿Desde el gobierno nacional lanzaron el Procrear II, desde la provincia se trabaja en conjunto a este nuevo plan o están con planes de vivienda propios?

En materia de viviendas encontramos muchas viviendas sin terminar y ningún programa, la verdad que si hay un área en la que el gobierno anterior fue totalmente deficiente fue el área de vivienda, quizás porque creían que el mercado era el responsable de resolver eso, nosotros creemos que no es así.

Lo primero que hicimos cuando llegamos con Axel fue crear la Unidad de Tierra y Vivienda.

En este gobierno si hay algo que nos caracteriza es el trabajo coordinado entre la nación, la provincia y los municipios, donde hay veces que se entremezcla y es complicado diferenciar que hace nación y que provincia, y eso es buenísimo, porque dejamos de ser compartimientos estancos.

En provincia hicimos ese lanzamiento de 30 mil viviendas y después nación sumó anuncios y hoy tenemos, procrear, los planes de nación, tenemos de provincia, la generación de búsqueda para nuevos programas que ejecutará nación o provincia.

Desde hace mucho tiempo que no se veía en provincia, se está encarando de manera muy organizada, el Instituto de la vivienda hacía muchos años que no hacía una licitación, y nosotros el viernes abrimos una licitación de 360 viviendas en La Matanza, en ciudad Evita, es histórico.

El gobierno de Maria Eugenia Vidal lanzó el programa de reparación de caminos rurales y fue muy poco lo que se llevó adelante. Ustedes también lanzaron lo mismo. ¿Cómo vienen y cuál es la proyección?

Hubo muchos anuncios, y muy pocas cosas reales, más que alguna compra de alguna maquinaria durante el gobierno anterior.

Nosotros lanzamos con el gobernador y el ministro de asuntos agrarios, un plan de reconstrucción de caminos rurales y hoy ya tenemos los proyectos para licitar 1500 kilometros de caminos rurales.

En la provincia tenemos alrededor de 20 mil kilómetros de caminos rurales y de esos la mitad son caminos estratégicos, son caminos rurales con gran impacto en la producción y comunicación de población.

Vamos a concebir el camino rural como una ruta, por ende, no vamos a pasar la máquina y nada más, sino que vamos a hacerle toda la obra hidráulica, el alteo, las alcantarillas, se hace todo el trabajo de cualquier ruta, con la diferencia qué en vez de ponerle pavimento, se le pone un mejorado ionizado, que es un líquido que impermeabiliza y cuando llueve no se genera barrial. Estamos utilizando tecnología muy moderna que se utiliza en otros lugares del mundo y que en Argentina no se usaban, solo lo hacían las mineras.

Esto ya lo comenzamos a hacer, por ejemplo, en Carlos Casares, es la primera, y son caminos que tienen que durar entre 4 o 5 años por el tipo de intervención que se hace. Además, la licitación dice que la empresa ganadora, durante el primer año mantiene el camino.

Estamos pensando en hacer 10 mil kilómetros, pero bueno, debemos comenzar y pensar a corto, mediano y largo plazo.

¿Qué es el Fondo de Infraestructura Municipal, para que se creó y como se financia? ¿Hay discrecionalidad en su reparto?

El FIM surge en el año 2016, cuando el gobierno anterior quería tomar una cantidad de deuda en dólares enorme, y necesitaba la aprobación del endeudamiento; los legisladores le solicitaron al ejecutivo, que un porcentaje de esa deuda vaya a obras en los municipios, así se creó.

Funcionó en el 2016 y 2017 y durante el 2018 y 2019 lo cortan, no existe más, deja de funcionar.

Nosotros la recuperamos a esa herramienta que consideramos que es muy valiosa, porque es plata de la provincia que es ejecutada por los municipios. La provincia le da dinero a los municipios para que haga ciertas obras que son municipales, como pavimento urbano, rotondas y arreglos menores que no tiene sentido que lo haga la provincia que se encarga de obras más estructurales y de mayor porte.

El año pasado lo recuperamos eran 2000 mil millones de pesos y este año se sextuplica y pasa a ser 12 mil millones de pesos, y que tiene un segundo fondo que se llama PREIMBA, que son 5 mil millones de pesos más que nos transfiere la nación para utilizar con el mismo destino.

En total tenemos 17 mil millones de pesos, los administra el ministerio de infraestructura, recibimos los proyectos del municipio, hacemos la aprobación técnica, y con eso, le giramos los fondos para licitar los proyectos.

El gobierno anterior durante el 2016 y 2017 lo aplicó por coparticipación, como lo hacemos nosotros ahora, luego en el 2018 y 2019 lo hicieron discrecionalmente y cuando nosotros asumimos lo volvimos a hacer por coparticipación.-