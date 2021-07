Adrián Cormillot pidió identificar con una pulsera a quienes no se vacunan y desató la polémica

El médico nutricionista Adrián Cormillot, hijo de Aberto Cormillot, publicó en sus redes sociales una propuesta que generó mucha polémica. La idea es que quienes eligen no vacunarse se identifiquen usando un pañuelo y una pulsera de color violeta.

“Al no ser obligatoria podes elegir. Si elegís no vacunarte estaría bueno que lo compartas con el resto de las personas”, expresa el posteo del médico.

Y agrega: “Estás en tu derecho de no hacerlo pero debería existir alguna forma de visibilizar tu decisión. Agrega además un hashtag #yonomevacuno a tus publicaciones así sabemos cuál es tu postura. Así dejamos de marear a los vulnerables que pueden adherir a teorías ridículas sobre la vacunación”.

Además, Adrián Cormillot propuso el uso de un “pañuelo o pulsera violeta”, para “visibilizar la postura” anti vacunas y dar “una gran mano a la salud pública”.

“Los que adherimos al sentido común tenemos el derecho de saber quién está sin vacunar”, opinó Cormillot.

Y aseveró: “De este modo podes ayudar a que las personas que no se pueden vacunar y a la salud pública en general y así pasar esta pandemia sin lamentar más muertes prevenibles”.

La idea de Adrián Cormillot generó polémica

En las redes sociales, la propuesta de Cormillot generó una gran polémica. Muchos expresaron su postura a favor de identificar a quienes deciden no vacunarse y otros lo acusaron de “nazi”.

“Qué es la locura que acabo de leer. Osea tu sugerencia es marcar a la gente que elige en su libertad no ponerse dentro del cuerpo una sustancia cuya fase de prueba aun no terminó. Marcarla para discriminarla? Por qué? Si un vacunado también puede contagiar, en todo caso el no vacunado sería más vulnerable al virus”, expresó uno de sus seguidores.

En el mismo tono, otro expresó: “La historia te da algunas ideas para mejorar la propuesta. Baños exclusivos, asientos aparte en el colectivo, no dejar votar. O sino campos de concentración. Siempre salió muy bien eso”.