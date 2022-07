Se adjudicó la obra de la Autovía Mercedes – Suipacha a un 30% del valor que tenía bajo la modalidad PPP

El intendente Juan Ignacio Ustarroz junto a Gustavo Arrieta, Administrador General de Vialidad Nacional, firmaron la adjudicación de la construcción de la transformación en autovía de la Ruta 5 en el tramo Mercedes – Suipacha. La iniciación de la obra está programada para que comience en 40 días. La misma se adjudicó al 30% del valor que tenía en su inicio, cuando estaban bajo la modalidad contratista de las PPP (participación pública privada). El acto contó con la presencia de intendentes de Alberti, Bragado, Chivilcoy, Suipacha, Carlos Casares, 9 de Julio, concejales de otras ciudades y la diputada nacional Alonso.

La obra, que comenzará en el mes de agosto, se extenderá a lo largo de 20 kilómetros, entre el Km 104 y el Km 124 de la RN 5, y demandará una inversión de $4.300 millones por parte del Ministerio de Obras Públicas, a través de Vialidad Nacional. Su ejecución estará a cargo de la Unión Transitoria de Empresas (U.T.E) conformada por CPC S.A. y Vial Agro S.A., ganadoras del proceso de licitación al cual se habían presentado once oferentes.

Luego de dar la bienvenida, el intendente de la ciudad de Mercedes, Juan Ustarroz, manifestó: “Es un honor poder contar con la visita de intendentes de la zona, funcionarios, diputadas, donde quiero agradecer especialmente el enorme trabajo que viene realizando Gustavo Arrieta, a quien conocí como intendente, un hombre muy meticuloso, planificador y trabajador” y destacó “la obra de la autovía Mercedes – Suipacha representa un claro avance, no solamente para esta zona, sino para la provincia y para el país”.

“Todos los que estamos acá sabemos que la obra pública y en particular de vialidad, salva vidas, que la misma genera empleo, donde hoy llega todas las localidades y que además es el motor de desarrollo de nuestras comunidades, porque si nosotros no tenemos el acompañamiento del Estado Nacional o Provincial, la verdad que las obras estructurales son muy difícil de llevar adelante y creo que hoy todos tenemos obras de viviendas, pavimento, cloacas, mismas que exceden la capacidad presupuestaria de los municipios”, remarcó el jefe comunal.

Asimismo, Ustarroz indicó: “Esto nos debe servir para seguir impulsando nuestro país, nuestra provincia y cada uno de nuestros municipios, creo que es una obra muy importante para toda nuestra zona, pero también lo es para el país”.

Por otro lado, el intendente Ustarroz recordó “cuando asumió, creo que fui unos de los primeros intendentes que fue a ver, porque teníamos un reclamo de la Av. 2 (ex ruta 5) y nosotros como municipio ante el incumplimiento de Vialidad Nacional de realizar una obra, la realizamos con fondos municipales, por lo que consulté si debía judicializarlo, si vamos a cobrar como corresponde, y a través de sus equipos hicieron los análisis correspondientes, y no obstante la pandemia, nos dieron la respuesta, por lo que quiero agradecer el enorme trabajo y el haber restituido ese derecho a la comunidad de Mercedes”.

Gustavo Arrieta, Administrador General de Vialidad Nacional expresó: “Desde que llegamos a vialidad nos comenzaron a plantear el tema de la agenda pendiente de la ruta 5 junto con otras agendas pendientes, ruta 3, 205, 9 todas aquellas dentro de un formato jurídico y de obra que se denominaban las PPP, esos contratos que se habían firmado en el año 2017 y que, por diversas razones, entre otras, de financiamiento no se habían podido ejecutar. Luego nos devino la pandemia que nos ocupó la agenda durante dos años, ese fue el punto de partida para todos los que les tocaba gobernar. Cuando nos llamaban los intendentes les explicábamos que estaban dentro de las trazas de las PPP y nosotros no podemos intervenir, no podemos poner luces, mucho menos hacer obras. Y eso lo terminamos de resolver el año pasado”.

La salida del sistema PPP: la Autovía Mercedes – Suipacha costará un 30%

La transformación en autopista de la RN 5 formaba parte del fracasado esquema de Participación Público Privada (PPP) ideado por la gestión de gobierno anterior, cuyo incumplimiento y endeudamiento llevaron a la actual administración a rescindir aquellos contratos con empresas privadas y dar curso a nuevas licitaciones para poder efectivizar las obras no iniciadas. Antes de la apertura de los procesos licitatorios, resultó necesario revisar y volver a aprobar el proyecto ejecutivo.

En este sentido, Arrieta explicó “esos contratos de PPP en los cuales había muchos bancos internacionales, consultoras y estudios jurídicos argentinos y del exterior involucrados, por 13 mil millones de dólares, fueron resueltos por 18 millones de dólares, por un grupo de profesionales del Estado” y remarcó “que tuvieron que revertir contratos por 13 mil millones de dólares, pagando 18 millones de dólares que eran las obras que efectivamente estaban hechas, valga mi reconocimiento para estos trabajadores argentinos quienes nos pudieron sacar de esa negociación y que nos permitió entonces, con el equipo de vialidad, tomar los proyectos que había, donde el más avanzado que encontramos fue Mercedes-Suipacha”.

Conjuntamente, el Administrador General de Vialidad Nacional dio a conocer un hecho revelador: “Esto se resolvió a fines del año pasado y este año ya lo licitamos, donde en ese proceso licitatorio se presentaron 11 oferentes –en este tramo- donde la obra tiene un monto de origen de 4.300 millones de pesos, donde el costo de origen por PPP de esta obra era de 11 mil millones de pesos, el Estado por ley de obra pública lo licitó y adjudicó al 30% del valor que tenía en las PPP”.

“Es nuestra aspiración estar en 40 días estar con los intendentes, diputados, vecinos, estar con todos, dando inicio a este tramo de la obra, con la tranquilidad de que estamos dando un paso hacia adelante, con el interrogante y las tensiones que nos genera, todo lo que nos falta de acá para adelante, porque todos soñamos con que podamos llevar adelante todos los procesos que tienen que ver con la ruta 5”, dijo Gustavo Arrieta, Administrador General de Vialidad Nacional.