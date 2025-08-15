Acto Atenas / Alejandro Carrancio: «Tenemos la oportunidad de terminar con un Estado bobo que no sirve»

El vicepresidente de la Libertad Avanza en la Provincia de Buenos Aires destacó la firmeza de Javier Milei en el acto de lanzamiento de campaña en La Plata. “El mensaje del Presidente fue claro, tenemos que ganar en septiembre”.

Alejandro Carrancio, fue uno de los dirigentes destacados en el acto de lanzamiento de campaña en el microestadio del Club Atenas de La Plata. El vicepresidente de la Libertad Avanza en territorio bonaerense reafirmó su compromiso para lograr el triunfo en septiembre y poder desterrar al kirchnerismo.

“Los Bonaerenses tenemos la oportunidad de terminar con años de malas gestiones, de un estado bobo que no sirve. En el acto quedó claro que los candidatos de La Libertad Avanza son los candidatos de Javier y Karina Milei”.

Apenas finalizó el acto de campaña de cara a las legislativas del 7 de septiembre, Carrancio subrayó el discurso del presidente Milei que hizo hincapié en el slogan de campaña: “Kirchnerismo Nunca Más”.

“El mensaje del Presidente fue claro, tenemos que ganar en septiembre, para ganar la gobernación en 2027 y sacar a los Kukas de la Provincia”, enfatizó Carrancio.

Por último, el dirigente marplatense destacó la presencia de la militancia que copó el club Atenas de la ciudad de las diagonales. “Los bonaerenses saben que la única alternativa para sacar a Kicillof y a La Cámpora es votar a La Libertad Avanza tanto en septiembre como en octubre”, finalizó.