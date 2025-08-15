Nacional
Acto Atenas / Alejandro Carrancio: «Tenemos la oportunidad de terminar con un Estado bobo que no sirve»
El vicepresidente de la Libertad Avanza en la Provincia de Buenos Aires destacó la firmeza de Javier Milei en el acto de lanzamiento de campaña en La Plata. “El mensaje del Presidente fue claro, tenemos que ganar en septiembre”.
Alejandro Carrancio, fue uno de los dirigentes destacados en el acto de lanzamiento de campaña en el microestadio del Club Atenas de La Plata. El vicepresidente de la Libertad Avanza en territorio bonaerense reafirmó su compromiso para lograr el triunfo en septiembre y poder desterrar al kirchnerismo.
“Los Bonaerenses tenemos la oportunidad de terminar con años de malas gestiones, de un estado bobo que no sirve. En el acto quedó claro que los candidatos de La Libertad Avanza son los candidatos de Javier y Karina Milei”.
Apenas finalizó el acto de campaña de cara a las legislativas del 7 de septiembre, Carrancio subrayó el discurso del presidente Milei que hizo hincapié en el slogan de campaña: “Kirchnerismo Nunca Más”.
“El mensaje del Presidente fue claro, tenemos que ganar en septiembre, para ganar la gobernación en 2027 y sacar a los Kukas de la Provincia”, enfatizó Carrancio.
Por último, el dirigente marplatense destacó la presencia de la militancia que copó el club Atenas de la ciudad de las diagonales. “Los bonaerenses saben que la única alternativa para sacar a Kicillof y a La Cámpora es votar a La Libertad Avanza tanto en septiembre como en octubre”, finalizó.
Milei baja las retenciones a la soja y es ovacionado en La Rural
El presidente Javier Milei oficializó este viernes en la Exposición Rural de Palermo una reducción permanente de los derechos de exportación para la carne y los principales cultivos, incluida la soja. El anunció fue celebrado por los presentes en el predio de la Sociedad Rural que ovacionaron al mandatario.
Durante su discurso en el predio de la Sociedad Rural Argentina, Milei detalló los alcances de la medida: “Desde ahora, las retenciones a la carne aviaria y vacuna bajarán del 6,75% al 5%, las del maíz y sorgo del 12% al 9,5%, las del girasol del 7,5% al 5,5%, y las de la soja del 33% al 26%”. Además, informó que los subproductos de la soja tributarán 24,5% en lugar del 31%.
El presidente enfatizó que esta baja será “permanente” durante su gestión y forma parte del compromiso de avanzar hacia “retenciones cero”, algo que consideró una «obsesión» de su gestión. “Estas decisiones son posibles gracias al superávit fiscal que hemos alcanzado y al que cuidamos como agua en el desierto frente a los embates de la casta política”, aseguró.
Además, Milei confirmó que se harán permanentes las rebajas ya aplicadas al trigo y la cebada, que habían sido implementadas de forma transitoria. “No tendrán vuelta atrás mientras yo esté en el Gobierno”, prometió.
Según el mandatario, estas medidas representan una reducción del 20% en la carga tributaria sobre la cadena de granos y una baja del 26% para la cadena de ganado y carnes.
“El campo es el sector más productivo de nuestra economía y ha sido fuertemente castigado por estos impuestos. Estas decisiones buscan devolverle impulso”, concluyó el jefe de Estado.
Nación habilitó el corte total del suministro de agua con dos meses de mora
El derecho humano al acceso al agua se encuentra bajo amenaza en Argentina tras la entrada en vigencia del DNU 493/2025, impulsado por el presidente Javier Milei, que modifica profundamente el marco legal de la empresa AySA y abre el camino a su privatización. La nueva normativa no solo habilita el ingreso de capital privado, sino que permite a la concesionaria cortar el servicio de agua por falta de pago, incluso en hogares residenciales.
La medida, publicada en el Boletín Oficial, representa un giro drástico respecto del Marco Regulatorio que regía desde 2006, y que hasta ahora impedía el corte total del suministro de agua a usuarios residenciales, garantizando un caudal mínimo por tratarse de un derecho esencial.
Con este nuevo decreto, el gobierno nacional avanza de manera directa hacia la venta de acciones de AySA, empresa estatal encargada de prestar los servicios de agua potable y desagües cloacales en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), afectando a millones de personas.
Entre los cambios más significativos introducidos por el DNU 493/2025, se encuentra la modificación del artículo 2° del Decreto 304/06, que establecía que el 90% del capital de AySA debía ser propiedad del Estado y que esa participación era intransferible.
La nueva norma elimina esa cláusula y permite que “el Estado Nacional podrá enajenar total o parcialmente su participación accionaria”. De este modo, queda habilitada la venta y la entrada de privados al directorio y la estructura operativa de AySA.
El corte de agua, una amenaza concreta
Otra de las modificaciones más alarmantes es la del artículo 81, que antes regulaba las condiciones para aplicar restricciones o cortes. Previamente, se establecía que solo los usuarios no residenciales podían sufrir cortes totales tras dos períodos de mora y una intimación fehaciente con diez días de anticipación.
La nueva normativa cambia por completo ese criterio. El decreto ahora estipula que “la concesionaria está facultada para proceder al corte del Servicio Público por atrasos en el pago de las facturas correspondientes”, eliminando toda diferenciación entre usuarios residenciales y comerciales, y autorizando el corte total del servicio en los hogares.
El acceso al agua, un derecho humano en peligro
La decisión del gobierno nacional contraviene lo resuelto por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en 2010, cuando la Asamblea General reconoció el acceso al agua potable y al saneamiento como un derecho humano esencial, y exhortó a los Estados a garantizarlo a toda la población, especialmente a los sectores más vulnerables.
A contramano de esa resolución, el gobierno argentino habilita ahora a interrumpir completamente el acceso al agua en viviendas por falta de pago, sin asegurar un caudal mínimo que permita el desarrollo personal y familiar.
Además de los cambios mencionados, el decreto le otorga mayores atribuciones a la concesionaria de AySA, incluyendo la auditoría técnica de todas las obras que se realicen dentro del área regulada. También se delega en la Agencia de Planificación (APLA) la creación de un “Plan Director de Mejora Estratégica” con el fin de establecer nuevos lineamientos para el desarrollo de infraestructura básica.
Ernesto Arriaga dijo que “el 60% de las rutas están destruidas” y que “no se puede disolver Vialidad Nacional”
El reconocido periodista especializado en tránsito y ex trabajador de Vialidad Nacional, Ernesto Arriaga, expresó su rechazo a cualquier intento de disolución del organismo estatal y alertó sobre el grave deterioro de la red vial argentina.
“Bernardino Rivadavia cuando asumió como presidente del país da 100 pesos fuertes para que se hagan puentes y caminos. En el año 32 el Congreso de la Nación crea la Dirección Nacional de Vialidad. Hicimos 46 mil kilómetros de rutas”, recordó Arriaga en diálogo con AM530.
En ese sentido, sostuvo: “Vialidad es el patrimonio del Estado, es como disolver Parques Nacionales, no lo podés hacer porque los parques están. Como vas a disolver Vialidad si los 46 mil kilómetros de rutas nacionales están. No se puede disolver el patrimonio del país. No se la puede dar de baja”.
Afirmó que “los puentes y caminos son de todos porque es patrimonio del Estado. Después se pueden hacer mil conjeturas pero no se puede disolver”.
“Las rutas son la columna vertebral de Argentina”, remarcó, y explicó: “Está bien que se liciten las rutas pero el Estado tiene que fiscalizar porque sino estás entregando el país. Vialidad tiene que regentear porque define cómo se tiene que hacer el hormigón, las normas de seguridad vial. Vialidad licita la obra, la controla y después el peaje lo pone el Estado”.
Alertó que “quedan 29 kilómetros de rutas sin peaje. Qué hacemos con esa ruta”.
Con respecto al estado de las rutas, contó: “Acabo de hacer 20 mil kilómetros en el motor home con mi señora. Recorrí todo el país y puedo decir que está hecha pelota la red vial. El 60% de las rutas están destruidas porque hace tres gobiernos que no se pone un peso”.
Sobre la crisis de seguridad vial, Arriaga afirmó: “Tenemos 16 muertos por día en siniestros viales, la única forma de acabar con esta pandemia es con autovías para terminar con los choques frontales. También se deben mejorar los trenes y abaratar el costo de volar porque todo el transporte se complementa”.
Por último, reivindicó el rol de los profesionales del organismo: “Vialidad tiene 180 ingenieros y técnicos viales que deben controlar las obras”. Y advirtió: “Están aumentando los siniestros viales porque la carpeta asfáltica está cada vez peor”.