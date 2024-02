A Worldcoin le cayó una fiscalización de ARBA y deberá explicar para qué “escanean los iris”

Dicen que Dios sólo atiende en Buenos Aires, pero una vez lo hizo en un pueblito perdido del sudeste bonaerense. Fue en el verano de 1992, luego de su tormentosa salida del Napoli, cuando Diego Armando Maradona llegó a Marisol con su famillia para descansar. Diego ya había conocido este pequeño balneario de Coronel Dorrego en 1983 y se había enamorado porque ahí podía ser él. Ahora volvía con sus hijas, dispuesto a disfrutar de la naturaleza pero también a hacer amigos. Y, como no podía con su genio, terminó jugando tres partidos a beneficio. Otra historia de Maradona que escapó de un sueño y que el cineasta Raúl Papalardo cuenta en el documental “Yo jugué con Dios”.

Por: Martín Mazzoleni

“El documental lo comencé con Diego estando vivo. Me fui a Marisol de vacaciones y llevé la cámara. Empecé a buscar información, encontré la familia Bahía que recibió a Diego cuando llegó, personas muy piolas que me dieron material inédito y me acercaron a toda la gente que estuvo con Diego durante esos días”, contó a Todo Provincial Raúl Papalardo.

El documental “Yo jugué con Dios” se centra en ese viaje de Maradona al sudeste bonaerense y los tres partidos a beneficio que jugó en Oriente, Tres Arroyos y De la Garma.

El proyecto fue creciendo y Papalardo pudo sumar también testimonios de ex jugadores y familiares de Maradona que reflejan ese costado humano de Diego que muchas veces quedaba eclipasado por el astro.

“Estaba arreglando para entrevistar a Diego en La Plata cuando dirigía a Gimnasia pero arrancó la pandemia y luego falleció. Ahí el documental se estancó porque me angustiaba ver las imágenes”, contó el realizador y agregó: “Hice el duelo y retomé el trabajo que la verdad quedó muy bien”.

Este trabajo totalmente independiente muestra imágenes inéditas de Diego en esos partidos a beneficio y en casas de vecinos de Marisol y Oriente que tuvieron la suerte de recibirlo para tomar unos mates o comer un asado.

Aunque estaba de descanso, Diego siempre quería jugar a la pelota. Un día, un periodista de Dorrego le ofreció hacer partidos a beneficios y el no lo dudó. Esos encuentros sirvieron para recaudar fondos a beneficio de la sala médica de Oriente, el otro para la iluminación de la cancha de Agrario de De la Garma y el tercero por un Centro de Día de Tres Arroyos.

«Diego se armó un equipo con amigos y jugadores de la zona. El primer partido fue contra LU34, la radio de Dorrego, el segundo con Agrario de De la Garma y el tercero contra Mercadito Los Tigres, un equipo de Cascallares que había salido campeón de la liga comercial”, detalló Raúl Papalardo.

Y agregó: «Diego jugó a pesar de tener una cláusula con el Sevilla que se lo impedía y estuvo en canchas donde ahora es imposible pensar que sean pisadas por un jugador profesional”.

“Yo jugué con Diego” relata una historia surrealista: el mejor del mundo desplegando todo su talento en pueblos caídos del mapa, donde el fútbol es pasión como en toda Argentina. El título del documental es la frase que repetirán para siempre los afortunados que pudieron participar de esos encuentros.

“En Marisol, Diego fue feliz. La gente lo cuidaba y él se sacaba fotos y comía con todos. Se hizo amigo de muchos vecinos que entablaron una relación y lo recuerdan como una persona muy cercana”, aseguró su realizador.

Ahora, Papalardo sueña con que el documental “Yo jugué con Dios” sea visto en todo el país y, porque no, llegar a Napolés, desde donde ya hubo algunos contactos.

“Tengo muchas imágenes inéditas, videos de estos partidos y material de Diego muy casero que es lo más lindo”, expresó el documentalista y remarcó: “Busqué mostrar ese lado humano de Diego, el Diego de Fiorito, el que te tocaba timbre para tomar unos mates y siempre llevaba algo para compartir”.