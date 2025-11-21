A un mes de las fiestas, Georgalos aplica suspensiones rotativas en su fábrica de Victoria

La crisis que atraviesan Textilana e Hilamar derivó en un conflicto de enorme impacto social y laboral en Mar del Plata. La semana pasada, la empresa convocó a los delegados al Ministerio de Trabajo bonaerense y comunicó su decisión de paralizar la producción, suspender al 80% del personal e imponer polifuncionalidad de tareas para los pocos sectores que continuarán trabajando. “Suspendieron 175 y quedamos solo 65 personas trabajando”, explicó la delegada sindical María Demateís en una entrevista con Todo Provincial.

Según la información surgida de la asamblea del jueves 13, la empresa pretendía suspender a 175 trabajadores desde el 16 de noviembre, con el pago del 75% del salario de bolsillo, el aguinaldo fraccionado en tres cuotas y montos no remunerativos, sin aportes jubilatorios. Demateís recordó que “ellos dicen que tienen un problema financiero, no de producción, y lo primero que hacen es sacarse de encima a los trabajadores”.

Los sectores más afectados incluyen tejeduría, tejido grueso, lavadero, plancha y áreas productivas donde se redujo drásticamente la dotación. “Hay sectores totalmente cerrados”, detalló la trabajadora de la fábrica textil que hasta fines del 2023 tenía 420 empleados.

Suspensiones en Textilana bajo amenazas de quiebra

La Comisión Interna planteó una fuerte resistencia al esquema original y, tras las deliberaciones, las asambleas consiguieron acortar la suspensión a 4 meses y medio, mejorar el pago al 78% del salario de bolsillo y reducir el fraccionamiento del aguinaldo a dos cuotas: el 28 de diciembre y el 8 de enero. También se rechazó de manera contundente la polifuncionalidad de tareas.

“Yo no estoy de acuerdo, hubiese resistido, pero una sola persona no puede hacerlo”, expresó Demateís. Sin embargo, reconoció que frente a la amenaza de cierre, “los compañeros dijeron: ‘me voy 4 meses y medio con el 78%, me busco una changa y no pierdo el trabajo’”.

Caída de ventas, sobrestock y sospechas de reforma laboral

El sindicato viene alertando desde hace meses sobre el deterioro de la situación. “Desde que asumió Milei hubo más 150 despidos encubiertos”, señaló la delegada, en referencia a retiros voluntarios forzados. La empresa sostiene que enfrenta un problema financiero agravado por la brutal caída del consumo y la avalancha importadora, factores que impactaron en toda la industria.

En la gacetilla difundida por las y los trabajadores, se remarca que “los trabajadores NO somos responsables de la caída del consumo” y se advierte sobre una posible especulación empresarial: “Textilana puede estar anticipándose a una reforma laboral para después contratar gente nueva con nuevas reglas”.

Demateís describió además la capacidad productiva de la firma: “Textilana produce todo: tiene campo propio, hace el hilado, los botones, los cierres, confecciona sweaters con máquinas de última tecnología”. Esa estructura llevó a un sobrestock que hoy la empresa utiliza como argumento para las suspensiones.

Un gremio ausente y una perspectiva incierta

La delegada criticó duramente la actitud sindical. “Es la primera vez en 18 años que el sindicato aparece, pero solo para mediar con la patronal”, afirmó. “No hay un plan de lucha. Al contrario, nos decían que si no aceptábamos el 78%, la empresa iba a presentar quiebra”.

También cuestionó la falta de reacción de las centrales obreras: “Hay una pasividad pasmosa ante una ofensiva brutal contra los trabajadores”.

Con una planta donde el 70% son mujeres, la preocupación se multiplica. “Los jóvenes no tienen ninguna perspectiva de un trabajo con condiciones mínimas de seguridad”, sostuvo Demateís, quien además reveló su situación personal: “Tengo 60 años y no me puedo jubilar porque trabajé en negro; me espera una jubilación mínima que no alcanza para vivir”.