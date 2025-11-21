Gremios
A un mes de las fiestas, Georgalos aplica suspensiones rotativas en su fábrica de Victoria
La empresa alimenticia Georgalos anunció la puesta en marcha de un plan de suspensiones rotativas en su planta bonaerense de Victoria durante los próximos tres meses. La medida alcanzará a más de 600 trabajadores y fue atribuida a la caída del consumo y el incremento de importaciones que afecta a la producción local.
El esquema prevé que grupos de aproximadamente 80 operarios permanezcan suspendidos durante 15 días, percibiendo entre el 75% y el 80% de su salario habitual.
La empresa afirmó que no habrá despidos durante este período y que evaluará la continuidad del programa una vez finalizado el trimestre.
La Comisión Interna y los sectores sindicales se manifestaron en la entrada de la planta para repudiar y rechazar el plan de suspensiones, al que calificaron como “indiscriminado” y perjudicial para la estabilidad laboral y los ingresos de todo el personal.
En la previa, los operarios habían realizado asambleas masivas en las que rechazaron de forma “contundente” lo que consideran un ataque a sus derechos laborales.
El clima interno combina preocupación por la pérdida salarial y una fuerte incertidumbre sobre el escenario posterior a los tres meses de aplicación del esquema.
En julio de 2022, Georgalos adquirió todos los activos vinculados a la producción, distribución y comercialización de una cartera de golosinas del grupo internacional Mondelez, retomando el control de la icónica marca Mantecol.
La planta de Victoria, partido de San Fernando, fue parte de dicha operación. A través de las marcas Mantecol y Nucrem, Georgalos concentra el 73% del mercado local de postre de maní, uno de los productos estrella de las fiestas de fin de año.
Frávega cerró sin aviso en Temperley y denuncian posible ola de despidos en distintas sucursales
La cadena de electrodomésticos Frávega decidió el cierre repentino de su local en Temperley. Al llegar este miércoles por la mañana, los trabajadores encontraron las persianas bajas. Los trabajadores permanecen en la puerta del comercio reclamando respuestas.
El Sindicato de Empleados de Comercio de Lomas de Zamora calificó el accionar de la empresa como un “brutal avance patronal” y exigió la reincorporación inmediata de quienes quedaron sin empleo de un día para otro.
El cierre imprevisto se produjo en la sucursal de Fravega ubicada en Pasco y Salta, en el barrio San José de Temperley, partido de Lomas de Zamora.
“Hay un acto de desprecio absoluto por quienes sostienen diariamente el funcionamiento de la firma”, afirmó Rubén Crosta, secretario general del gremio, quien encabeza la protesta frente al local.
Crosta advirtió que la situación podría escalar en todo el país: “Tenemos información de que Frávega planea continuar con los despidos y estaría preparando la desvinculación de 300 compañeros y compañeras en distintas sucursales”.
El gremio denunció que la empresa aplica decisiones “intempestivas y sin diálogo”, sin cumplir con las exigencias que plantea la ley.
Ante este cierre, los trabajadores mantienen una permanencia frente al comercio cerrado. Mientras tanto, representantes del Ministerio de Trabajo bonaerense ya se hicieron presentes y convocaron a una audiencia para intentar encauzar el conflicto.
“Vamos a exigir la reincorporación inmediata. La empresa no puede avanzar impunemente con traslados y despidos masivos”, insistió Crosta.
El sindicato convocó a organizaciones gremiales y sociales a solidarizarse con las y los afectados. “La única forma de frenar estos atropellos es con unidad y movilización. Frávega debe entender que no puede jugar con la vida de las y los trabajadores”, remarcó Crosta.
Esta forma de avanzar en cierres intespestivos y despidos sin previo aviso, choca con la filosofía «familiar» que pregona la cadena en los medios.
Frávega tiene una cultura muy familiar y los colaboradores lo reconocen de esa manera. En 2023, el director de Recursos Humanos de Frávega, Eduardo Laporte, aseguraba: “Cuando tenés una sociedad laboral con semejante nivel de pertenencia, de permanencia, de compromiso y de gratitud es porque en el fondo es una cultura más hacia el lado de lo familiar, en lugar de una empresa más impersonal. Es un valor que se respira. Todo lo que tiene que ver con la implementación de políticas, de procedimientos, de herramientas de gestión de Recursos Humanos, tiene todo un abordaje desde la simplicidad, sin complicaciones innecesarias”.
ATE convoca a un paro nacional de estatales pero en Provincia sólo llaman a “movilizar”
La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) anunció un paro nacional para este miércoles con la expectativa de una alta adhesión en rechazo a la reforma laboral impulsada por el Gobierno y con el pedido de reapertura de paritarias. La conducción nacional, encabezada por Rodolfo Aguiar, planteó que la medida será determinante para frenar “un nuevo avance regresivo” sobre los derechos laborales. ATE provincia de Buenos Aires adhiere al plan de lucha pero sólo está llamando a movilizar a la Secretaría de Trabajo.
“La reforma laboral y el reciente acuerdo con los Estados Unidos están íntimamente vinculados. Trabajar más y por menos plata para abaratar los costos del saqueo. Sin huelga y movilización no la frenamos”, advirtió Aguiar, al cuestionar el entendimiento comercial entre ambos países.
El dirigente señaló que “los altos niveles de adhesión que se están anticipando muestran una creciente toma de conciencia en los trabajadores” y volvió a rechazar las voces que piden esperar a la nueva composición del Congreso: “Los que nos proponen que esperemos hasta el 10 de diciembre le están haciendo el juego al Gobierno y a los grandes grupos empresarios”.
Aguiar afirmó que el paro será decisivo: “Tiene que ser un paro que nos permita volver a encender la llamita de la conflictividad y que esta crezca rápidamente”.
En la Provincia, ATE sólo acompañará con una movilización
Mientras ATE Nacional convoca a un paro total, la conducción provincial está llamando únicamente a movilizar el 19 de noviembre hacia la Secretaría de Trabajo de la Nación. La postura surgió de un plenario estatal donde se evaluó la política económica del Gobierno nacional y las reformas anunciadas para profundizar el ajuste.
Los paros de ATE suelen impactar especialmente en el dictado de clases ya que se trata del gremio mayoritario entre los auxiliares de la educación. A pesar de que la seccional provincial no convoca abiertamente a la medida de fuerza, los trabajadores que tengan voluntad de adherir en territorio bonaerense estarían amparados por la convocatoria nacional.
El secretario general de ATE provincia, Claudio Arévalo, expresó: “Estamos de acuerdo en movilizar la semana que viene. Estamos convencidos que más temprano que tarde este gobierno cipayo se va a caer y tiene que ser con la fuerza organizada de los trabajadores y trabajadoras”. También advirtió que “nuevamente el ajuste quieren que lo pague la clase trabajadora y el pueblo”.
En tanto, en la provincia de Buenos Aires, este martes los estatales se reunirán con el gobierno en el marco de la reapertura de las negociaciones paritarias que venían siendo reclamadas por los gremios.
“Tenemos la provincia de Buenos Aires en emergencia por el robo que Milei”, expresó Arevalo quien manifestó su solidaridad con trabajadores de Atucha, Zárate y Punta Alta ante amenazas de cierres y privatizaciones.
“Suspendieron 175 trabajadores y cerraron sectores enteros”, alertó una trabajadora de Textilana Mar del Plata
La crisis que atraviesan Textilana e Hilamar derivó en un conflicto de enorme impacto social y laboral en Mar del Plata. La semana pasada, la empresa convocó a los delegados al Ministerio de Trabajo bonaerense y comunicó su decisión de paralizar la producción, suspender al 80% del personal e imponer polifuncionalidad de tareas para los pocos sectores que continuarán trabajando. “Suspendieron 175 y quedamos solo 65 personas trabajando”, explicó la delegada sindical María Demateís en una entrevista con Todo Provincial.
Según la información surgida de la asamblea del jueves 13, la empresa pretendía suspender a 175 trabajadores desde el 16 de noviembre, con el pago del 75% del salario de bolsillo, el aguinaldo fraccionado en tres cuotas y montos no remunerativos, sin aportes jubilatorios. Demateís recordó que “ellos dicen que tienen un problema financiero, no de producción, y lo primero que hacen es sacarse de encima a los trabajadores”.
Los sectores más afectados incluyen tejeduría, tejido grueso, lavadero, plancha y áreas productivas donde se redujo drásticamente la dotación. “Hay sectores totalmente cerrados”, detalló la trabajadora de la fábrica textil que hasta fines del 2023 tenía 420 empleados.
Suspensiones en Textilana bajo amenazas de quiebra
La Comisión Interna planteó una fuerte resistencia al esquema original y, tras las deliberaciones, las asambleas consiguieron acortar la suspensión a 4 meses y medio, mejorar el pago al 78% del salario de bolsillo y reducir el fraccionamiento del aguinaldo a dos cuotas: el 28 de diciembre y el 8 de enero. También se rechazó de manera contundente la polifuncionalidad de tareas.
“Yo no estoy de acuerdo, hubiese resistido, pero una sola persona no puede hacerlo”, expresó Demateís. Sin embargo, reconoció que frente a la amenaza de cierre, “los compañeros dijeron: ‘me voy 4 meses y medio con el 78%, me busco una changa y no pierdo el trabajo’”.
Caída de ventas, sobrestock y sospechas de reforma laboral
El sindicato viene alertando desde hace meses sobre el deterioro de la situación. “Desde que asumió Milei hubo más 150 despidos encubiertos”, señaló la delegada, en referencia a retiros voluntarios forzados. La empresa sostiene que enfrenta un problema financiero agravado por la brutal caída del consumo y la avalancha importadora, factores que impactaron en toda la industria.
En la gacetilla difundida por las y los trabajadores, se remarca que “los trabajadores NO somos responsables de la caída del consumo” y se advierte sobre una posible especulación empresarial: “Textilana puede estar anticipándose a una reforma laboral para después contratar gente nueva con nuevas reglas”.
Demateís describió además la capacidad productiva de la firma: “Textilana produce todo: tiene campo propio, hace el hilado, los botones, los cierres, confecciona sweaters con máquinas de última tecnología”. Esa estructura llevó a un sobrestock que hoy la empresa utiliza como argumento para las suspensiones.
Un gremio ausente y una perspectiva incierta
La delegada criticó duramente la actitud sindical. “Es la primera vez en 18 años que el sindicato aparece, pero solo para mediar con la patronal”, afirmó. “No hay un plan de lucha. Al contrario, nos decían que si no aceptábamos el 78%, la empresa iba a presentar quiebra”.
También cuestionó la falta de reacción de las centrales obreras: “Hay una pasividad pasmosa ante una ofensiva brutal contra los trabajadores”.
Con una planta donde el 70% son mujeres, la preocupación se multiplica. “Los jóvenes no tienen ninguna perspectiva de un trabajo con condiciones mínimas de seguridad”, sostuvo Demateís, quien además reveló su situación personal: “Tengo 60 años y no me puedo jubilar porque trabajé en negro; me espera una jubilación mínima que no alcanza para vivir”.