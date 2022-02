Después de 30 años, se fue de Canal 13 Silvia Martínez Cassina, la periodista que denunció persecución y censura en el Grupo Clarín

En 2020, Silvia Martínez Cassina había sido desplazada de la conducción del noticiero luego de haber denunciado a la empresa por invisibilizar a las mujeres en sus avisos promocionales. Este viernes se despidió de Canal 13 luego de 30 años en pantalla. Dejó un emotivo mensaje dedicado a todos los trabajadores y les pidió “conocer sus derechos para defenderlos”.

“Les agradezco a mis compañeros haberme dado el rol de delegada gremial, impensado para mí. Aprendí muchas cosas y otras me faltaron. Los instó a todos a aprender cuáles son sus derechos porque conocerlos es la única forma de comenzar a defenderlos”.

“30 años es más de la mitad de mi vida. Hubo pérdidas de compañeros que me han marcado mucho. Creo que he tocado el alma de muchos de los televidentes y me explota el corazón de agradecimiento”, expresó en tono emotivo.

Las denuncias de Silvia Martínez Cassina contra el grupo Clarín

Luego de ser corrida de la conducción del noticiero en julio de 2020, Silvia Martínez Cassina denunció que se trataba de una represalia. Es que, en su rol de delegada gremial, días antes había reclamado por la exclusión de las periodistas mujeres de una promoción institucional de Canal 13. También se había solidarizado con los trabajadores de Polka, que no cobraban su sueldo desde hacía meses.

“En un aviso institucional aparecían solo los conductores varones y a las conductoras mujeres nos excluyeron con una mirada muy machista”, comentó Cassina y achacó: “Fue una decisión de la dirección de noticias a la que le molesta el compromiso, la representación gremial y la construcción de un espacio de trabajadoras de todas las áreas de Artear”.

Además, aseguró que la empresa rechazaba “el trabajo que se está haciendo desde la comisión interna Sipreba, un espacio legítimo para que los y las trabajadoras puedan expresar sus preocupaciones, incluso por los contenidos”, y subrayó: “Porque los trabajadores también somos dueños de nuestra palabra, qué y cómo transmitir”.

Durante una intervención en la comisión de Libertad de Expresión de la Cámara de Diputados de la Nación, la periodista contó con detalles la situación de hostigamiento que venía sufriendo en el grupo Clarín.

“En mi caso, el embate contra la libertad de expresión fue de la propia empresa y empezó hace mucho tiempo, desde que tengo una expresión de libre pensamiento y cuestionamiento crítico y un aporte que debería ser enriquecedor porque es otra mirada”, señaló y acusó: “Evidentemente a Canal 13 le molesta si una no se alinea a un mismo pensamiento hegemónico”.

En ese discurso contó que la “primera amenaza” la había recibido en 2016 a través de unas líneas en publicadas en la sección de espectáculos del diario Clarín. “El jefe de espectáculos publicó cuidado Silvia porque estás hablando de Juana de Arco que terminó muriendo quemada en la hoguera”, recordó

Además, aseguró que le impedían presentar o comentar algunos temas al aire, como la desaparición de Santiago Maldonado o la situación de trabajadores de un centro de salud privado durante la pandemia.

“Para ellos que dicen que esto es un medio privado con una determinada línea editorial es importante aclarar que es un servicio de comunicación audiovisual, algo muy olvidado incluso por la empresa que estipula que todo se rige por el rating o las necesidades de la empresa”, destacó.

Y reforzó: “Canal 13 es un medio de comunicación, el derecho a informar es un derecho humano y no una mercancía. Además hay que recordar que se trata de una licencia de canal abierto que da el Estado a una empresa privada que tiene una gran responsabilidad por el respeto a un derecho humano que es el de la libertad de expresión”.